Jarná ITAPA 2019 je najmä o digitalizácii a kybernetickej bezpečnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Dátový štát, smart cities, eGovernment, kybernetická bezpečnosť a úplne komplexne digitálna transformácia sú nosnými témami tohtoročnej Jarnej ITAPY 2019, ktorá sa konala v utorok v Bratislave. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnil aj Vuka Žugič, koordinátor OBSE pre ekonomické a environmentálne aktivity, otvoril podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Podľa jeho slov Slovensko, ako jedna z prvých krajín v EÚ, už svoju Stratégiu digitálnej transformácie má, 7. mája 2019 ju schválil vládny kabinet. Tento komplexný a prierezový dokument reaguje na celosvetové technologické trendy, ktoré majú zásadný dosah na ekonomiku a spoločnosť, pričom na ne odpovedá a navrhuje riešenia.zdôraznil vicepremiér.Stratégia, ako uviedol, vychádza z priorít jednotného digitálneho trhu Európskej únie a je orientovaná na občana, presnejšie na digitálneho občana. Aktuálne sa pripravuje akčný plán, ktorý do roku 2022 uvedie ciele stratégie do praxe. Opatrenia akčného plánu sa koncentrujú do 5 prioritných oblastí, a to posilnenie inštitucionálneho zázemia pre zvýšenie inovatívnosti a schopnosti Slovenska čerpať nové digitálne fondy, významná podpora vzdelávania v oblasti digitálnych zručností, stimuly pre rast digitálneho hospodárstva založeného na dátach, zlepšenie služieb verejnej správy pomocou inovácií a rozvoj výskumu v oblasti umelej inteligencie.V roku 2019 predsedá Slovenská republika aj ďalšej významnej regionálnej organizácii, ktorou je Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Digitálna transformácia sa v posledných rokoch naplno dotýka aj oblastí, za ktoré je zodpovedná táto organizácia.Technologické zmeny majú komplexný dosah na bezpečnosť, či už ide o jej politicko-vojenskú, ekonomicko-environmentálnu alebo ľudsko-právnu dimenziu. Úspešné zvládnutie digitálnej transformácie osobitne vplýva na jej ekonomickú dimenziu, pretože priamo podmieňuje najdôležitejšie parametre ekonomickej bezpečnosti, ako sú ekonomický rast, konkurencieschopnosť, zamestnanosť, sociálna kohézia a inklúzia.Vicepremiér vyzdvihol aj spoluprácu v rámci digitálnej koalície, ktorá bola založená pred dvomi rokmi.zdôraznil Raši.