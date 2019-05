Irán v súčasnosti nevidí možnosť rokovaní so Spojenými štátmi

Pohľad na budovu Kapitolu v americkom Washingtone 15. októbra 2013 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 28. mája (TASR) - Irán nevidí žiadnu možnosť rokovaní so Spojenými štátmi, uviedol v utorok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví. Povedal to deň po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že s Teheránom je možná dohoda o jeho jadrovom programe.Agentúra Reuters pripomína, že Washington odstúpil minulý rok od medzinárodnej jadrovej dohody s Teheránom a sprísňuje sankcie s cieľom priškrtiť ekonomiku Iránu znemožnením predaja jeho surovej ropy.povedal v pondelok Trump.Músaví v reakcii na Trumpove vyjadrenia v utorok uviedol:. Dodal, že Irán nevenuje pozornosť slovám, ale za dôležitú pokladá "zmenu prístupu a správania".Trump tiež povedal, že Spojené štáty sa nesnažia o dosiahnutie zmeny režimu v Iráne, ale o to, aby nemal jadrové zbrane. Podľa neho USA dosiahnu s Teheránom dohodu a počas svojej návštevy Japonska potvrdil záujem Spojených štátov o rokovania.Iránsky viceprezident Eshák Džahángírí v utorok uviedol, že jeho krajina nemôže vyvíjať jadrové zbrane, keďže to zakázal iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí.Napätie medzi Iránom a USA sa zvýšilo po tom, ako Spojené štáty oznámili vyslanie ďalších 1500 vojakov na Blízky východ. Washington tvrdí, že týmito posilami - ohlásenými po nedávnom vyslaní vojnových lodí, bombardérov a systému protiraketovej obrany do oblasti okolo Perzského zálivu - reaguje na útoky schválené najvyšším vedením Iránu.