Jarná ITAPA 2025: Kyberbezpečnosť ako spoločenská aj strategická výzva

5.6.2025 (SITA.sk) -V paneliodznel celý rad praktických odporúčaní odzo SK-CERT az Aliter Technologies. V prípade kybernetického útoku sa nezamerali len na reakciu a nahlasovanie incidentov, ale najmä na prevenciu, ktorá je kľúčová a dokáže znížiť škody spôsobené útokom.Otázka podľa nich zďaleka nestojí tak, či máme alebo nemáme zaplatiť výkupné – ale prečo sme sa vôbec do krízovej situácie dostali. Experti upozornili, že ransomvérové útoky už nie sú izolovaným rizikom, ale sú čoraz sofistikovanejšie a sú súčasťou komplexného biznis modelu kyberkriminality, ktorému sa treba postaviť systémovo a preventívne.potvrdil, že vývoj a kvalita hrozieb rastú rýchlejšie ako naša pripravenosť, pričom výrazným problémom je komercializácia útokov. Kľúčovou výzvou ostáva zodpovednosť za bezpečnostné opatrenia – manažment incidentov musí byť súčasťou riadenia štátu i organizácií, pričom kyberbezpečnosť štátu nesmie fungovať izolovane.z Národného centra kybernetickej bezpečnosti svoje vystúpenie ilustroval niekoľkými údajmi. "Počet kybernetických útokov na Slovensku rastie. Kým v roku 2019 bolo u nás nahlásených 424 útokov, v roku 2024 ich bolo až 1 178. Najviac incidentov bolo nahlásených v sektore verejná správa (+ 47 %) a najväčší nárast hlásení zaznamenal sektor zdravotníctvo (+ 135 %)." uviedol J. Ďurovka.z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavil projekt vlastného Centra pre riadenie bezpečnosti (Security Operation Center – SOC). Jeho cieľom je zvýšiť úroveň kybernetickej bezpečnosti v rámci rezortu a jeho podriadených organizácií prostredníctvom preventívneho monitorovania a efektívneho riešenia kybernetických incidentov. Ako vtipne poznamenal pri jeho predstavovaní, "technológie sa nekupujú preto, aby len svietili na zeleno".Diskusiapriniesla viacero otázok. Aktuálny geopolitický vývoj a bezpečnostná situácia vo svete sú príčinou toho, že neriešime ČI, ale AKO bezpečne presunúť kritické systémy do cloudu – to je výzva, pred ktorou stojí štát a mnohé organizácie.Hovorilo sa o potrebe budovania hybridných a multicloudových riešení, dôraze na lokálnu digitálnu suverenitu aj o potrebe neustále aktualizovať plány obnovy a reakcie na incidenty., štátny tajomník Ministerstva vnútra SR zdôraznil základný princíp: "Kľúčové informácie musia zostať pod kontrolou štátu – fyzicky, právne aj operačne. Ide o zámer, v ktorom štát definuje pravidlá, limity a zodpovednosť jednotlivých hráčov na trhu."Témapriniesla zaujímavý medzinárodný rozmer. Kyberpriestor je dnes arénou geopolitických stretov – a Slovensko ako súčasť EÚ a NATO čelí rovnakým rizikám ako veľké mocnosti., špeciálny vyslanec Národného bezpečnostného úradu vo Washingtone charakterizoval hlavné faktory, ktoré formujú "svet geopolitickej nestability" – vojna na Ukrajine, nástup Trumpovej administratívy a oslabenie transatlantického partnerstva. Ako podstatné pre zvládanie komplexných hrozieb v reálnom čase uviedol dôveru a zdieľanie informácií.Diskusiazdôraznila, že nestačí mať "plán v šuplíku". V čase krízy sú často nedostupné sieťové disky aj digitálne systémy – preto je dôležité mať plán reakcie na incident aj v offline forme vrátane kontaktov a jasne definovaných úloh. Zaujímavým prirovnaním bolo, že "hasiaci prístroj nestačí vlastniť – musíme sa s ním naučiť aj narábať". A hlavné odkazy? Čokoľvek môžete v kyberbezpečnosti spraviť, spravte to okamžite. Zmeny budú ešte dramatickejšie – pripravenosť musí byť súčasťou strategického myslenia.sa zameral na rastúci problém kyberšikany – najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi. Piati experti na duševné zdravie, vzdelávanie a digitálne technológie diskutovali o prevencii, intervencii aj o úlohe digitálnych platforiem a štátu. Zhodli sa, že kyberšikana nie je len osobná, školská či rodinná téma – ale aj bezpečnostná a spoločenská výzva.Tému kyberšikany a digitálnej bezpečnosti na Jarnú ITAPA 2025 priniesla spoločnosťako súčasť svojej novej iniciatívyv rámci strategickej témy #NoHateSpeech. "Dôležité je to pre všetkých. Naša spoločnosť spája ľudí v digitálnom priestore, preto pociťujeme potrebu prevziať zodpovednosť. Naším mottom je slovo rešpekt a aj preto sme sa sústredili na stieranie nenávistných prejavov. Opreli sme sa pritom o čísla, ktoré sú alarmujúce," uviedlazo Slovak Telekom.Podľa Inštitútu pre verejné otázky sa obeťou kyberšikany stal každý tretí stredoškolák či stredoškoláčka na Slovensku, pričom trend medzi pohlaviami je viac-menej vyrovnaný. Pri vytváraní bezpečného digitálna prostredia odznelo, že pomoc treba hľadať v reálnom svete a smerovať by mala nielen na obete, ale aj na tých, ktorí útočia, a tých, ktorí sú svedkami kyberšikany. Dôležitá je tiež súčinnosť štátu, rezortu školstva, rodiny a okolia.Záver Jarnej ITAPA 2025 patrils témou. Diskusia otvorila náročnú tému legislatívneho rámca, nastavenia procesov, kvalifikovaných ľudských zdrojov i technologických možností na odhaľovanie a trestné stíhanie páchateľov. Kým kyberútoky sú často globálne, ich vyšetrovanie je viazané na jurisdikcie a legislatívy jednotlivých štátov.V spoločnostiz Národného bezpečnostného úradu a súdnych znalcovsa na pódium posadila aj prezidentka Policajného zboru SR. Za hlavné faktory toho, že na Slovensku len 5 % podaní o kyberbezpečnostnom útoku má presah do trestného konania, diskutujúci určili nenahlasovanie incidentov spôsobené neznalosťou či nízkou dôverou v úspešné ukončenie podania, nedostatok kvalifikovaných odborníkov v Policajnom zbore SR a súdnych znalcov a nedostatočnú osvetu a absenciu metodológie. Aj to bolo dôvodom konštatovania, že posun v tejto téme na Slovensku "môže byť len lepší".