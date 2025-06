Policajti zasahovali na strednej škole v Nitre, študenti mali pri sebe strelivo – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.6.2025 (SITA.sk) - Policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky privolali na Združenú strednú školu dopravy, obchodu a služieb na Cintorínskej ulici v Nitre, kde sa v jednej z tried mali nachádzať osoby, ktoré mali pri sebe zbraň . Ako informuje nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, po príchode na miesto sa skontaktovali s riaditeľkou školy, ktorá ich navigovala do učebne, kde sa títo žiaci nachádzali."Bol vykonaný služobný zákrok, pričom v triede sa nachádzalo šesť žiakov a jedna pedagogička. Podozrivé osoby boli stotožnené, pričom zbraň sa u žiadneho žiaka nenašla, 19-ročný muž následne policajtom dobrovoľne vydal dva kusy streliva ," uviedla polícia. Vyšetrovateľ vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Podozrivý muž je umiestnený v cele policajného zaistenia.