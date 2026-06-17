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17. júna 2026
Jarná ITAPA 2026: Ivan Mikloš poukázal na digitálnu závislosť Európy od USA a Číny a odporučil stratégiu „smart second movera“
Tagy: ITAPA Jarná ITAPA Jarná ITAPA 2026
Medzi prezentovanými inováciami v EXPO zóne boli hasičský robot Colossus odolný voči extrémnym teplotám, výjazdové tablety GINA, robotické riešenia ako First Mover, transportný dron DJI FlyCart 30 a miniponorka, ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Medzi prezentovanými inováciami v EXPO zóne boli hasičský robot Colossus odolný voči extrémnym teplotám, výjazdové tablety GINA, robotické riešenia ako First Mover, transportný dron DJI FlyCart 30 a miniponorka, ktoré zvyšujú efektivitu zásahov.
Prvý deň Jarnej ITAPA 2026, označovaný ako SECURITY DAY, sa venoval aktuálnym výzvam v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré už nie sú len technologickým problémom, ale ohrozujú fungovanie štátu a citlivé údaje miliónov ľudí. Dvadsať odborníkov zo Slovenska a zahraničia predstúpilo s názormi a konkrétnymi riešeniami.
Podujatie otvorila Henna Virkunnen, výkonná podpredsedníčka Európskej komisie, ktorá priblížila dôležitosť digitálnej suverenity ako základného cieľa EÚ v oblasti technologickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti. Ivan Mikloš poukázal na digitálnu závislosť Európy od USA a Číny a odporučil stratégiu "smart second movera", ktorá umožní efektívnejšie využívať existujúce inovácie a tým ekonomicky posilniť EÚ.
Diskusie sa sústredili aj na odolnosť štátov v krízach, kde Patrik Krauspe z Ministerstva vnútra upozornil na nevyhnutnosť riadenia procesov a rýchlu obnovu systémov po kybernetických útokoch. Zdôraznil aj aktuálnu legislatívnu pripravenosť Slovenska na vážne kybernetické incidenty.
Digitálna suverenita bola predstavená ako kľúčová pre organizácie a štáty, pričom Peter Balco z Atos Slovensko upozornil na vysokú závislosť EÚ od zahraničných technológií. Podľa údajov by bez amerických technológií prestalo fungovať až 74 % verejne obchodovaných spoločností v EÚ.
Zsolt Géczi z Palo Alto Networks opísal rastúci vplyv umelej inteligencie na zrýchlenie a zvýšenie sofistikovanosti kybernetických útokov. AI agenti a automatizácia sa stávajú novým normálom, no menej ako 6 % organizácií má zavedené primerané bezpečnostné opatrenia.
Program doplnili diskusie o využití moderných technológií v bezpečnostných zložkách. Medzi prezentovanými inováciami v EXPO zóne boli hasičský robot Colossus odolný voči extrémnym teplotám, výjazdové tablety GINA, robotické riešenia ako First Mover, transportný dron DJI FlyCart 30 a miniponorka, ktoré zvyšujú efektivitu zásahov.
Panel zameraný na sociálne inžinierstvo a digitálnu dôveru predstavil Domagoj Marić z Pontis Technology. Upozornil na obrovský podiel syntetického obsahu na internete, ktorý dosahuje 51 %, a na rastúce riziká zneužitia autentických digitálnych identít v ére AI.
Ďalšie témy sa sústredili na kyberbezpečnostné požiadavky v podmienkach obmedzených rozpočtov, ako aj na národné plány reakcie na bezpečnostné incidenty. Diskutovali Róbert Kováč a Zuzana Regenda z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Jozef Pajtina z Ministerstva práce a Stanislav Schubert z Ministerstva financií SR.
SECURITY DAY uzavrel ITAPA OPEN TALK venovaný kybernetickej odolnosti Slovenska s účasťou predstaviteľov Ministerstva vnútra SR, Asociácie kybernetickej bezpečnosti a Ministerstva investícií.
Jarná ITAPA je významnou slovenskou platformou pre inovácie, modernizáciu a digitalizáciu, ktorá už vyše 25 rokov združuje lídrov a odborníkov zo Slovenska i sveta s cieľom posúvať hranice technologických možností a formovať strategické rozhodnutia.
Zdroj: SITA.sk - Jarná ITAPA 2026: Ivan Mikloš poukázal na digitálnu závislosť Európy od USA a Číny a odporučil stratégiu „smart second movera“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvý deň Jarnej ITAPA 2026, označovaný ako SECURITY DAY, sa venoval aktuálnym výzvam v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré už nie sú len technologickým problémom, ale ohrozujú fungovanie štátu a citlivé údaje miliónov ľudí. Dvadsať odborníkov zo Slovenska a zahraničia predstúpilo s názormi a konkrétnymi riešeniami.
Podujatie otvorila Henna Virkunnen, výkonná podpredsedníčka Európskej komisie, ktorá priblížila dôležitosť digitálnej suverenity ako základného cieľa EÚ v oblasti technologickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti. Ivan Mikloš poukázal na digitálnu závislosť Európy od USA a Číny a odporučil stratégiu "smart second movera", ktorá umožní efektívnejšie využívať existujúce inovácie a tým ekonomicky posilniť EÚ.
Digitálna suverenita
Diskusie sa sústredili aj na odolnosť štátov v krízach, kde Patrik Krauspe z Ministerstva vnútra upozornil na nevyhnutnosť riadenia procesov a rýchlu obnovu systémov po kybernetických útokoch. Zdôraznil aj aktuálnu legislatívnu pripravenosť Slovenska na vážne kybernetické incidenty.
Digitálna suverenita bola predstavená ako kľúčová pre organizácie a štáty, pričom Peter Balco z Atos Slovensko upozornil na vysokú závislosť EÚ od zahraničných technológií. Podľa údajov by bez amerických technológií prestalo fungovať až 74 % verejne obchodovaných spoločností v EÚ.
Zsolt Géczi z Palo Alto Networks opísal rastúci vplyv umelej inteligencie na zrýchlenie a zvýšenie sofistikovanosti kybernetických útokov. AI agenti a automatizácia sa stávajú novým normálom, no menej ako 6 % organizácií má zavedené primerané bezpečnostné opatrenia.
Hasičský robot Colossus
Program doplnili diskusie o využití moderných technológií v bezpečnostných zložkách. Medzi prezentovanými inováciami v EXPO zóne boli hasičský robot Colossus odolný voči extrémnym teplotám, výjazdové tablety GINA, robotické riešenia ako First Mover, transportný dron DJI FlyCart 30 a miniponorka, ktoré zvyšujú efektivitu zásahov.
Panel zameraný na sociálne inžinierstvo a digitálnu dôveru predstavil Domagoj Marić z Pontis Technology. Upozornil na obrovský podiel syntetického obsahu na internete, ktorý dosahuje 51 %, a na rastúce riziká zneužitia autentických digitálnych identít v ére AI.
Ďalšie témy sa sústredili na kyberbezpečnostné požiadavky v podmienkach obmedzených rozpočtov, ako aj na národné plány reakcie na bezpečnostné incidenty. Diskutovali Róbert Kováč a Zuzana Regenda z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Jozef Pajtina z Ministerstva práce a Stanislav Schubert z Ministerstva financií SR.
SECURITY DAY uzavrel ITAPA OPEN TALK venovaný kybernetickej odolnosti Slovenska s účasťou predstaviteľov Ministerstva vnútra SR, Asociácie kybernetickej bezpečnosti a Ministerstva investícií.
Jarná ITAPA je významnou slovenskou platformou pre inovácie, modernizáciu a digitalizáciu, ktorá už vyše 25 rokov združuje lídrov a odborníkov zo Slovenska i sveta s cieľom posúvať hranice technologických možností a formovať strategické rozhodnutia.
Zdroj: SITA.sk - Jarná ITAPA 2026: Ivan Mikloš poukázal na digitálnu závislosť Európy od USA a Číny a odporučil stratégiu „smart second movera“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ITAPA Jarná ITAPA Jarná ITAPA 2026
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