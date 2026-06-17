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17. júna 2026
Vláda požiada parlament o vyslovenie dôvery. O nič nejde, je to obyčajná formalita, hovorí Fico – VIDEO
Premiér Robert Fico bol podľa vlastných slov pôvodne presvedčený, že návrh na vyslovenie dôvery treba do parlamentu podať, až keď sa bude rokovať o štátnom rozpočte. Vláda na stredajšom ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico bol podľa vlastných slov pôvodne presvedčený, že návrh na vyslovenie dôvery treba do parlamentu podať, až keď sa bude rokovať o štátnom rozpočte.
Vláda na stredajšom zasadnutí v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu SR schválila žiadosť o vyslovenia dôvery adresovanú Národnej rade SR. Uviedol to na brífingu šéf kabinetu Robert Fico s tým, že mimoriadna schôdza parlamentu by sa mala uskutočniť vo štvrtok 18. júna. Napriek tomu, že vo štvrtok popoludní začína samit Európskej únie, premiér sa chce schôdze zúčastniť a žiadosť osobne predniesť.
„Aby sme naplnili formalitu, o ktorí ná žiada ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti," skonštatoval Fico. Zároveň poďakoval ústavnému súdu, že rozhodol ešte v čase, keď sú poslanci prítomní v parlamente. Taktiež vyzval opozíciu, aby „utíšila vášne". „O nič nejde, je to obyčajná formalita," zopakoval Fico
Premiér bol podľa vlastných slov pôvodne presvedčený, že návrh na vyslovenie dôvery treba do parlamentu podať, až keď sa bude rokovať o štátnom rozpočte. „Ústavný súd SR mal iný názor. Ja to musím rešpektovať," dodal Fico.
Riadna schôdza parlamentu mala podľa Fica skončiť práve vo štvrtok, mimoriadna schôdza sa tak podľa neho zmestí do časového rámca národnej rady. „Poslanci sú v národnej rade, tak poďme to urobiť čo najrýchlejšie," vyzval premiér. Podľa zverejneného stanoviska Ústavného súdu SR na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti má vláda pri prekročení povoleného deficitu štátneho rozpočtu bezodkladne žiadať parlament o dôveru.
Zdroj: SITA.sk - Vláda požiada parlament o vyslovenie dôvery. O nič nejde, je to obyčajná formalita, hovorí Fico – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda na stredajšom zasadnutí v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu SR schválila žiadosť o vyslovenia dôvery adresovanú Národnej rade SR. Uviedol to na brífingu šéf kabinetu Robert Fico s tým, že mimoriadna schôdza parlamentu by sa mala uskutočniť vo štvrtok 18. júna. Napriek tomu, že vo štvrtok popoludní začína samit Európskej únie, premiér sa chce schôdze zúčastniť a žiadosť osobne predniesť.
„Aby sme naplnili formalitu, o ktorí ná žiada ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti," skonštatoval Fico. Zároveň poďakoval ústavnému súdu, že rozhodol ešte v čase, keď sú poslanci prítomní v parlamente. Taktiež vyzval opozíciu, aby „utíšila vášne". „O nič nejde, je to obyčajná formalita," zopakoval Fico
Premiér bol podľa vlastných slov pôvodne presvedčený, že návrh na vyslovenie dôvery treba do parlamentu podať, až keď sa bude rokovať o štátnom rozpočte. „Ústavný súd SR mal iný názor. Ja to musím rešpektovať," dodal Fico.
Riadna schôdza parlamentu mala podľa Fica skončiť práve vo štvrtok, mimoriadna schôdza sa tak podľa neho zmestí do časového rámca národnej rady. „Poslanci sú v národnej rade, tak poďme to urobiť čo najrýchlejšie," vyzval premiér. Podľa zverejneného stanoviska Ústavného súdu SR na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti má vláda pri prekročení povoleného deficitu štátneho rozpočtu bezodkladne žiadať parlament o dôveru.
Zdroj: SITA.sk - Vláda požiada parlament o vyslovenie dôvery. O nič nejde, je to obyčajná formalita, hovorí Fico – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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