Jaromír Nohavica si prevzal Puškinovu medailu od prezidenta Putina

BRATISLAVA 4. novembra - Český pesničkár Jaromír Nohavica si v nedeľu v Moskve prevzal Puškinovu medailu, ktorú mu udelil prezident Vladimir Putin."Je to zvláštna chvíľa. Alexandr Sergejevič Puškin je tu so mnou. A nielen on, ale tiež všetci ruskí básnici a bardi, ktorých som čítal, spieval a prekladal. Čo mám ešte povedať? Keď čítaš básne a spievaš pieseň druhého človeka, tak sa ty sám staneš súčasťou jeho duše," vyjadril sa pesničkár v Kremli.

Debutoval albumom Darmoděj

Putin dával štátne vyznamenania pri príležitosti Dňa národnej jednoty, ktorý nahradil niekdajšie oslavy októbrovej revolúcie. Nohavica a sedem ďalších osobností získali Puškinovu medailu za zásluhy v upevnení priateľstva a spolupráce medzi národmi a za zbližovanie národných kultúr.Jaromír Nohavica je zrejme najznámejším a najúspešnejším pesničkárom v Česku, pričom veľkú fanúšikovskú základňu má i na Slovensku a v Poľsku.Debutoval albumom Darmoděj (1988), medzi jeho ďalšie nahrávky patria napríklad V tom roce pitomém (1990), Mikymauzoleum (1993), Divné století (1996), Moje smutné srdce (2000), Babylon (2003), Ikarus (2008) či Tak mě tu máš (2012), za ktorú dostal cenu Anděl za najpredávanejší album roka 2012.

Prekladateľ Mozartových opier

Pri príležitosti svojich 60. narodenín, ktoré oslávil 7. júna 2013, vydal pod názvom Tenkrát výber toho najlepšieho z tvorby z poslednej dekády minulého storočia.Na konte má také hity ako Kometa, Ostravo, Ještě mi scházíš, Když mě brali za vojáka, Zatímco se koupeš, Těšínská, Zítra ráno v pět, Bláznivá Markéta, Fotbal, Sarajevo, Mikymauz či Až to se mnu sekne. Ako textár je podpísaný pod hitom Lásko, voníš deštěm pre Mariu Rottrovú, spolupracoval aj so skupinou Čechomor či Karlom Plíhalom.Milovník tvorby Bohumila Hrabala je známy aj ako prekladateľ Mozartových opier do češtiny. Je členom Siene slávy českej Akadémie populárnej hudby.Informácie pochádzajú z webstránky www.irozhlas.cz a archívu agentúry SITA.