V zámockej krypte vo Zvolene budú opäť premietať horory

Na snímke Zvolenský zámok. Foto: TASR Na snímke Zvolenský zámok. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 4. novembra (TASR) - Po filmových premietaniach hororového žánru v zámockej krypte Zvolenského zámku s názvom (Ne)bojte sa v zámku sa Slovenská národná galéria (SNG) rozhodla opäť pozvať svojich návštevníkov do podzemných priestorov.Ako TASR informovala programová pracovníčka SNG Stanislava Kočišová, už v stredu o 19.00 h premietnu americkú klasiku z roku 1928 Muž, ktorý sa smeje.V piatok o 19.00 h to bude francúzsko-americký film Maniak z roku 2012, ktorý je akýmsi Jackom Rozparovačom 21. storočia.Sobota o 16.00 h ponúkne americkú snímku Norman a duchovia, natočenú v roku 2012. Norman je meno hlavného hrdinu, ktorý má zachrániť ospalé mestečko pred skupinou zombíkov.Organizátori projekcií upozorňujú návštevníkov na obmedzenú kapacitu zámockej krypty, do ktorej sa na premietanie vojde len 30 divákov.