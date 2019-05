Jaroš popísal, v čom boli Fíni nepríjemní a aké negatíva musia slovenskí hokejisti vylepšiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 12. mája - Obranca Christián Jaroš si myslí, že Slováci hrali v sobotňajšom zápase proti Fínom dobrý hokej."Chceli sme vyhrať, nevyšlo nám to, ale bolo tam veľa pozitív, z ktorých môžeme čerpať v ďalšom priebehu turnaja. Potrebujeme však aj vylepšiť niektoré negatíva. Musíme sa viac tlačiť do bránky, keď strieľame a rovnako potrebujeme zjednodušiť hru," povedal.Vzápätí popísal, v čom boli Fíni nepríjemní. "Výborne korčuľovali, oproti Američanom v prvom zápase boli viac zohratí a na ľade o sebe lepšie vedeli. Tri body po dvoch dueloch by sme pred turnajom určite brali, ale vzhľadom na priebeh zápasu sme si zaslúžili viac. Mohli sme pokojne aj zvíťaziť," vysvetlil.