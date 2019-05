Video: Černák s gólovou „bombou“ aj proti Fínsku, počas zápasu ho museli zašívať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 12. mája - Slovenskí hokejisti získali v úvodných dvoch zápasoch turnaja. V piatoka v sobotu nestačili na Fínov pomerom 2:4. Napriek tomu hodnotia vstup do turnaja pozitívne."Sme spokojní, pretože to boli obaja nároční súperi. Podali sme dvakrát dobrý výkon, v jednom prípade to vyšlo, v druhom nie," zhodnotil pragmaticky zadák Erik Černák, ktorý v oboch zápasoch skóroval. "Nesústredím sa na góly, snažím sa hlavne poctivo pracovať v obrannom pásme. V prípade možnosti podporím aj útok a snažím sa o streľbu," dodal odchovanec HC Košice.Výkon slovenských hokejistov po sobotňajšom zápase v štúdiu RTVS pochválil aj asistent trénera Ján Lašák: "Sme veľmi sklamaní, dostali sme tretí gól a to nakoniec rozhodlo, Bol to nešťastný moment, krátko predtým sme mohli dať tretí gól my. Naše mužstvo aj dnes ´makalo´, šliapalo, všetci sú odhodlaní, bojujú. To je pre nás najväčšie plus, že všetci bojujú pre tento mančaft. Ďaloga skončil v nemocnici, Černáka zašívali a vrátil sa do zápasu. Kanada je ešte veľmi ďaleko. Keď sa nám podarí uhrať nejaké body, budeme radi, Dnes nám ušli pomedzi prsty."