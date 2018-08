Jaroš postúpil na MS juniorov do finále v Big Air

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cardrona 24. augusta (TASR) - Slovenský snoubordista Samuel Jaroš postúpil do finále disciplíny Big Air na majstrovstvách sveta juniorov v stredisku Cardrona na Novom Zélande.Z kvalifikácie postúpilo do finále 12 súťažiacich, Jaroš obsadil šieste miesto so známkou 85,20 bodu.V tomto dejisku prebiehajú aj MSJ v akrobatickom lyžovaní, v Big Air skončil Michael Oravec na 22. pozícii so ziskom 65,00 bodu a do semifinále sa neprebojoval.