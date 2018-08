Tatran Prešov má vysoké ciele, komplikáciou zranenia Kasala a Rábeka

Na snímke zľava kapitán tímu Martin Straňovský, tréner Tatrana Prešov Slavko Goluža a generálny manažér Tatrana Prešov Miroslav Benický počas predsezónnej tlačovej konferencie hádzanárskeho klubu Tatran Prešov 24.augusta 2018 v Prešove. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Československý pohár 2018, program:



sobota 25. augusta:



17.00, HK Agro Topoľčany - HCB Karviná

19.00, Tatran Prešov - Talent M.A.T. Plzeň



nedeľa 26. augusta:



15.45, o 3. miesto

18.00, finále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 24. augusta (TASR) - Počas najbližšieho víkendu budú mať hádzanári Tatrana Prešov možnosť získať prvú tohtosezónnu trofej. Na súboje o Československý pohár sa naladili víťazstvom na prípravnom turnaji v Doboji, no trénerovi Slavkovi Golužovi pokazili náladu zranenia Michala Kasala a Olivera Rábeka. Aj bez nich sú na domácom turnaji v pozícii favorita, s vysokými ambíciami pôjdu aj do Ligy majstrov a SEHA ligy.prezradil generálny manažér klubu Miroslav Benický.Prešovčania sa chcú v prvej súťažnej previerke sezóny prezentovať vo víťaznom svetle. V konkurencii českého majstra z Karvinej, vicemajstra z Plzne a slovenského vicemajstra z Topoľčian si iné ako ďalšiu trofej do bohatej vitríny nepripúšťajú.poznamenal Benický.Prešovčania sa pred Československým pohárom víťazne naladili po triumfe na 50. ročníku turnaja majstrov v Doboji.uviedol kapitán tímu Martin Straňovský. Optimistické naladenie do víkendového turnaja mierne kazí zdravotný stav Michala Kasala a Olivera Rábeka. Obaja stabilní členovia kádra sa trápia so zraneniami s otáznou dĺžkou absencie.poznamenal Benický. Zo situácie nemá radosť ani tréner Goluža.V prešovskom tíme nenastali v medzisezónnom období veľké zmeny. Odišli iba Petar Abramovič a Radovan Pekár, ktorý ukončil kariéru. Nahradili ich Martin Straňovský a Francúz Titouan Afanou Gatine.netajil Benický.Rovnako ako v nedávnych sezónach, aj v ročníku 2018/2019 bude Tatran bojovať na štyroch frontoch. K slovenskej extralige a Slovenskému poháru si opäť pridá aj zápasy v medzinárodnej SEHA lige a tentoraz aj v hlavnej fáze Ligy majstrov. So stabilizovaným kádrom pod vedením Slavka Golužu si trúfa.uviedol Benický.