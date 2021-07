Jaroš sa po odohraní siedmich zápasov za Sharks presúva do New Jersey výmenou za útočníka Merkleyho

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský obranca Christián Jaroš bude v zámorskej hokejovej kariére pokračovať v tíme New Jersey Devils. V pondelok sa stal súčasťou výmeny medzi San Jose Sharks a Devils. Tí za neho obetovali útočníka Nicka Merkleyho.Jaroš podpísal ročnú dvojcestnú zmluvu v hodnote 800 000 amerických dolárov na úrovni NHL a 275 000 amerických dolárov v nižšej súťaži AHL. Dvadsaťpäťročný Košičan sa tak nestane obmedzeným voľným hráčom.Jaroš odohral v uplynulej sezóne za Sharks iba sedem zápasov, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu. V AHL absolvoval ďalších jedenásť stretnutí, v ktorých nazbieral tri asistencie. Celkovo má počas štyroch sezón v Ottawe a San Jose v najslávnejšej profilige na konte 84 zápasov so ziskom 14 bodov za 1 gól a 13 asistencií."Jaroš je obranca s limitovaným počtom minút v NHL a navyše nie je produktívny. Je však pravák a je robustnej postavy. A preto ho angažovali v New Jersey, keďže generálny manažér Tom Fitzgerald má rád veľkých hráčov. A vo všeobecnosti je tiež dobré mať v obrane praváka. Veríme, že dostane viac priestoru na ľade v Utice ako v New Jersey," napísal zámorský hokejový web allaboutthejersey.com.