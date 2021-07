Hamšík odohral za Trabzonspor prvé minúty, na prvý gól si však musí ešte počkať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2021 (Webnoviny.sk) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík už má za sebou premiérové štarty v novom tureckom tíme. Najprv za Trabzonspor absolvoval polhodinku v prípravnom súboji proti Basaksehiru (0:0) a neskôr aj takmer 70 minút v súboji proti Kasimpase (2:1). "Teší ma, že mám za sebou v drese Trabzonu prvé minúty," povedal slovenský futbalista podľa svojho oficiálneho webu.V oboch dueloch mal Hamšík šancu skórovať, na prvý gól v Turecku si však ešte musí počkať. "Tak, ako sme sa dohodli, v druhom zápase som hral od začiatku a na ihrisku som bol do 67. minúty,“ pokračoval skúsený stredopoliar.Pred novou sezónou sa cíti dobre. "V nádhernom tréningovom centre tureckej reprezentácie sme na sústredení do 29. júla. Potom budeme mať trošku voľna, pokračovať v príprave budeme doma v Trabzone. Tá už bude zameraná na úvodný duel Európskej konferenčnej ligy. Vyzerá to tak, že 5. augusta privítame nórske Molde, ktoré v úvodnom stretnutí druhého predkola vyhralo nad Servette Ženeva 3:0,“ uviedol Hamšík v utorok, teda v deň 34. narodenín.