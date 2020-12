Jaroslav Haščák ide do väzby, rozhodol Špecializovaný trestný súd

Polícia zadržala Jaroslava H. v utorok 1. decembra. Následne ho obvinili pre trestné činy korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Obvinenia podľa medializovaných informácií súvisia s kauzou Gorila.



Spis Gorila sa na verejnosti objavil v decembri 2011, jeho obsah tvorili prepisy rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z prostredia finančných skupín.



Za autora spisu je považovaný bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter H. Od roku 2012 na prípade pracuje špeciálny vyšetrovací tím.





4.12.2020 (Webnoviny.sk) - Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vzala finančníka Jaroslava Haščáka do väzby. Informovala o tom hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková s tým, že do väzby ide aj obvinená Dana A."Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestné súdu rozhodla o vzatí do väzby dvoch osôb, konkrétne J. H. a D. A., ktoré sú obvinené z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti a iné. Dôvodom väzby u oboch obvinených je obava z ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba," uviedla Kudjáková.Doplnila, že rozhodnutie nie je právoplatné, pretože obvinení podali proti nemu sťažnosti, o ktorých rozhodne Najvyšší súd SR.