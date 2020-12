Pri ceste do Česka potrebujú občania z červených krajín EÚ+ negatívny PCR test, nutný je aj formulár

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2020 (Webnoviny.sk) - Rezidenti z takzvaných červených krajín Európskej únie+ (EÚ) môžu od 3. decembra po predložení negatívneho výsledku PCR testu, nie staršieho ako 72 hodín a vopred vyplneného formulára, pricestovať do Českej republiky.Dôvod pobytu môže byť ľubovoľný, a to vrátane turistiky alebo rodinných návštev počas vianočných sviatkov. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.„Pod červenými krajinami EÚ+ sa myslia krajiny EÚ vrátane krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska, ktoré sú v zmysle aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR považované za krajiny s vysokou mierou pozitivity zaznamenaných prípadov,“ spresnil rezort. Dodal, že aktuálna vyhláška ÚVZ SR vychádza z hodnotenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, vo výnimočných situáciách je možné podstúpiť PCR test najneskôr do piatich dní po príchode do Českej republiky. Do ohlásenia negatívneho výsledku príslušnej hygienickej stanici však nie je možné sa voľne pohybovať po území ČR.„V prípade nevyhnutných ciest trvajúcich maximálne 24 hodín je možné pricestovať i bez negatívneho PCR testu a vyplnenia príjazdového formulára. Medzi nevyhnutné cesty nepatrí turistika, športové aktivity alebo návštevy reštaurácií. I v tomto prípade nie je povolené voľne sa pohybovať po území ČR,“ upozorňuje MZVEZ SR.