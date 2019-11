Jaroslav N. odmieta ohrozovanie utajovaných skutočností

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. novembra (TASR) – Jaroslav N. z OĽaNO si nie je vedomý, že by spáchal trestný čin ohrozovania utajovanej skutočnosti. Po doručení obvinenia policajtom odovzdal mobil. Ku konkrétnemu skutku sa bližšie vyjadrí vo štvrtok (21. 11.) po výsluchu na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii.Jaroslav N., ktorého v stredu obvinila NAKA z ohrozovania utajovanej skutočnosti odmieta, že by spáchal trestný čin. Ku konkrétnej skutkovej podstate sa po porade so svojím advokátom Danielom Lipšicom odmietol vyjadriť, neskôr spresnil, že iba, na ktorú nedostal odpoveď. Podľa obvineného sa mu kladie za vinu niečo podobné, ako keby sa novinár spýtal šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) koľko má SIS zamestnancov. Viac informácií k svojmu obvineniu chce uviesť vo štvrtok po výsluchu na NAKA.Na otázku, či sa nemohol dopustiť trestného činu aj kladením otázky, vzhľadom na paragrafové znenie, uviedol Jaroslav N., že by musel podľa neho vedieť, že sa pýta na utajovanú skutočnosť.uviedol Jaroslav N., ktorý tvrdí, že sa na jeho diskreditácii pracovalo aspoň rok.Svoje obvinenie spája obvinený s osobou šéfa Vojenského spravodajstva Jaroslavom Balciarom, na ktorého majetkové pomery Jaroslav N. upozornil prostredníctvom médií.Vyšetrovateľ NAKA obvinil z trestného činu ohrozovania utajenej skutočnosti Jaroslava N.uviedla polícia.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) chce zvolať na piatok (22. 11.) ráno stretnutie s vybranými členmi Bezpečnostnej rady SR. Diskutovať majú o oblastiach utajovaných skutočností a obrany štátu, na ktorých sa mal podieľať Jaroslav N. z OĽaNO. Ide podľa neho o viacero oblastí, ktoré vzbudzujú vážne podozrenia.