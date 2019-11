Veľvyslanec pri EÚ tvrdí, že USA Ukrajinu vydierali na Trumpov príkaz

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. novembra (TASR) - Veľvyslanec Spojených štátov pri EÚ Gordon Sondland v stredu na verejnom vypočúvaní pred výborom Snemovne reprezentantov pre tajné služby uviedol, že na výslovnú žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa naliehal na Ukrajinu, aby začala vyšetrovať uchádzača o nomináciu Demokratickej strany pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2020 Joea Bidena a jeho syna Huntera.povedal Sondland podľa CNN pred výborom Kongresu.Sondland tiež Kongresu vedúcemu vyšetrovanie, ktoré by mohlo viesť k podaniu ústavnej žaloby na prezidenta Trumpa, poskytol e-maily a textové správy dokazujúce, že na vyšetrovanie Bidenovcov ukrajinskými úradmi nenaliehal iba on a Giuliani, ale aj ľudia z okruhu Trumpových najbližších spolupracovníkov.Podľa Sondlanda o podmienenosti uvoľnenia vojenskej pomoci Ukrajine vyšetrovaním Bidenovcov vedeli ešte pred telefonátom Trumpa so Zelenským, ktorý sa uskutočnil 25 júla, aj minister zahraničných vecí Mike Pompeo, šéf úradu Bieleho domu Mick Mulvaney, ako aj minister Rick Perry.uviedol veľvyslanec.Sondland podľa vlastných slov na prepojenie medzi zmrazením vojenskej pomoci Ukrajine vo výške 400 miliónov dolárov upozornil aj viceprezidenta Mikea Pencea. Ten doteraz tvrdil, že o rokovaniach s Ukrajinou systémomnevedel. Stretnutie Pencea so Zelenským sa konalo 1. septembra v poľskej metropole Varšava.uviedol Sondland.Krátko po začiatku Sondlandovej výpovede pred výborom pre tajné služby Snemovne reprezentantov Kongresu USA odletel Pence špeciálom Air Force Two na návštevu vojenskej základne Andrews v štáte Maryland.Členovia opozičnej Demokratickej strany vedú vyšetrovanie Trumpovho júlového telefonátu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby zistili, či sa konanie šéfa Bieleho domu rovnáTrump podľa niektorých tvrdení požiadal ukrajinského prezidenta, aby Ukrajina začala vyšetrovať rodinu jeho možného rivala Bidena vo voľbách v roku 2020 - pritom na Zelenského robil nátlak tým, že pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine, americkému spojencovi, ktorý čelí agresii Ruska. Demokrati tvrdia, že telefonát dokazuje, že Trump zneužil svoj úrad na nátlak na zahraničného lídra, aby mu ten politicky pomohol.