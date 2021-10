Jaroslav Naď si vo Washingtone uctil pamiatku Michala Stranka, vyzdvihol spoluprácu Slovenska a USA

Člen čestnej stráže sa prihovoril po Slovensky

Američania si vážia službu Slovákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Spolupráca medzi Ozbrojenými silami Slovenskej republiky (OS SR) a ozbrojenými silami Spojených štátov amerických funguje a prináša konkrétne výsledky.Zdôraznil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý si v americkom hlavnom meste Washington D. C. uctil pamiatku Michala Stranka na Arlingtonskom národnom cintoríne.Michal Strank sa narodil v obci Jarabina (okres Stará Ľubovňa). Stal sa slávnym počas bojov o ostrov Iwo Jima v druhej svetovej vojne aj vďaka fotografii Associated Press, ktorá zachytáva, ako vztyčuje vlajku Spojených štátov amerických na vrchu Suribači tohto sopečného ostrova. Zahynul 1. marca 1945 po zásahu šrapnelom.„Zo slovenska v priebehu 20. storočia odišli stovky tisíc ľudí, ktorí skončili tu v Spojených štátoch amerických a majú tu svoje rodiny. Aj v ozbrojených silách Spojených štátov amerických bojujú a bojovali mnohí vojaci a vojačky, ktorí majú slovenský pôvod,“ uviedol Naď s tým, že aj pri kladení vencov k hrobu neznámeho vojaka ho oslovil člen čestnej stráže, ktorí sa mu prihovoril po slovensky.„Povedal, že jeho otec pochádza zo Stropkova a jeho babka a dedko stále žijú v tomto meste,“ doplnil šéf rezortu obrany.Minister obrany ďalej skonštatoval, že Američania si vážia službu Slovákov, či už v slovenskej alebo americkej uniforme, a spolupráca medzi ozbrojenými silami oboch krajín je veľmi intenzívna. „Či už to bolo operačné nasadenie napríklad v Afganistane, Iraku alebo aj Kosove. Alebo je to aj dnes spoločný výcvik, ktorý realizujú vojaci z oboch krajín napríklad na stíhačkách F-16,“ uzavrel Naď.