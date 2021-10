Napätie medzi vládou a novinármi je dôležité, myslí si víťaz Pulitzerovej ceny Apuzzo

Cena za reportáž o koronavíruse

Nedostatok informácií považuje za desivý

Nebezpečná fráza "nepriateľ" ľudu

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Napätie medzi vládou a novinármi je podľa trojnásobného víťaza Pulitzerovej ceny Matta Apuzza dôležité. Uviedol to na svojej prednáške „Cez reálne hrozby ku skutočným správam”.V nej sa zameral na politické útoky a ďalšie nebezpečenstvá, ktoré hrozia slobodným médiám. Pulitzerovu cenu získal v roku 2012 za reportáž o sledovacích taktikách newyorského policajného oddielu voči moslimskej komunite a v roku 2018 za svoje texty o ruskom vplyve na volebnú kampaň Donalda Trumpa.Tento rok patril do tímu ocenených autorov za reportáž o vývoji a dôsledkoch šírenia pandémie nového koronavírusu. Prednášku amerického novinára priniesla v rámci programu Pulitzer Prize Lecture Series Nadácia Tatrabanky v spolupráci s Petit Academy a Univerzitou Komenského v Bratislave Apuzzo sa vo svojej prednáške snažil cez svoje osobné zážitky a skúsenosti poukázať nielen na súčasné nebezpečenstvá hroziace novinárom ale aj na vzťahy medzi vládou a médiami.Zhodnotil, že napätie medzi vládou a novinármi je dôležité a má svoj dôvod. Podotkol, že novinári nevedia všetky fakty, nevidia do budúcnosti, aby vedeli, aké dôsledky budú mať ich zverejnené texty, a nevedia všetko, čo spravodajské organizácie robia. Tento nedostatok informácií považuje za desivý.Avšak pokorne vníma, že novinár má schopnosť zverejniť dôležité informácie. Za alternatívu označil, ak by verejnosť nechala vládu, aby situáciu ustrážila. Zároveň sa opýtal, čo by sa spoločnosť dozvedela napríklad o 11. septembri, ak by informovala vláda. Snažil sa objasniť, že vtedy, keď americké ministerstvo spravodlivosti získalo telefonické záznamy jeho a jeho kolegu, boli súčasťou dlhej tradície napätia medzi vládou a reportérmi, ktoré formuje zásady spoločnosti.Laureát Pulitzerovej ceny dodal, že novinári vedia prijať kritiku a tiež rozlíšiť, ak jej účelom je presmerovať pozornosť iným smerom. Podotkol však, že netrvalo dlho a autoritárske vlády si osvojili termín „falošné správy“. Nemá pochyby, že podkopávanie dôvery v tlač je nebezpečné a je možné vidieť, ako rýchlo si autoritársky lídri osvoja frázu „falošné správy“ ako spôsob zahnať snahy o zodpovednú novinárčinu. Obzvlášť nebezpečná je však podľa neho fráza „nepriateľ ľudu“. Doplnil, že tieto slová majú svoj význam a nesú isté následky.Apuzzo sa osobne dostal do situácie, keď mu úrady za Obamovej aj Trumpovej vlády zhabali záznamy z telefónu. V súčasnosti pôsobí Apuzzo ako medzinárodný korešpondent The New York Times a investigatívny novinár v Bruseli. Jeho témami sú najmä problémy okolo presadzovania práva, národnej bezpečnosti a spravodajských služieb. V minulosti pracoval pre agentúru Associated Press a vyučoval žurnalistiku na Georgetownskej univerzite. Medzi jeho diela patrí kniha Enemies Within o tajných špionážnych jednotkách v islamskej teroristickej sieti, ktorú napísal spolu s Adamom Goldmanom.