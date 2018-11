Jaroslav Polaček chce Košičanov zapojiť do rozhodovania o meste

Jaroslav Polaček, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 13. novembra (TASR) – Novým primátorom Košíc bude 41-ročný Ing. Jaroslav Polaček, ktorému v sobotných voľbách dali občania 43,29 percenta hlasov. Kandidoval za SaS, KDH, SMK-MKP, Nova a OKS s podporou strán Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko.TASR prináša prehľad jeho programových téz.Nový primátor chce už počas prvých 100 dní vo funkcii spustiť protikorupčný audit, aby sa Košičania dozvedeli napríklad aj o pozadí vzťahu medzi mestom a parkovacou spoločnosťou EEI. Vo svojom programe Jaroslav Polaček uvádza:Ďalej má nový primátor v pláne predložiť návrh na zmenu rokovacieho poriadku tak, aby občania mohli vystupovať na mestskom zastupiteľstve k akejkoľvek téme počas na to určeného bodu rokovania s názvom Slovo pre občana.Takisto je cieľom nového primátora lepšia informovanosť občanov.konštatuje sa v programe primátora. Jeho súčasťou je aj sľub, že mestské noviny budú dostupné vo forme mobilnej aplikácie.Jaroslav Polaček tiež plánuje obnoviť kontrolné dni v mestských častiach. Pravidelne bude iniciovať stretnutia občanov a zúčastňovať sa na nich.Súčasťou programu je aj rozpočtová stabilita: Nový systém financovania mesta zaručí, aby príjmy z daní zostali v oblasti, ktorej sa týkajú. Daň za psa bude súvisieť výlučne s investíciami spojenými so zvieratami. Príjmy z parkovania sa použijú na zvládnutie a zefektívnenie parkovania a dopravy. Financie z predaja majetku budú použité na ďalšie zveľaďovanie mestského majetku.Na schválenie do mestského zastupiteľstva chce Polaček podať návrh na výstavbu štartovacích bytov ako súčasť sociálnej politiky mesta. Regulovaná výška nájomného zabezpečí podporu rodín každého veku a ohrozených skupín obyvateľstva.Primátor chce zefektívniť činnosť a riadenie opatrovateľských služieb a zatraktívniť priestory pre seniorské aktivity v mestských častiach. Zvýšia sa príspevky mesta na stravovanie pre slabých a chorých. Mesto tiež plánuje nastaviť nový systém finančnej podpory mimoškolskej činnosti učiteľov, ktorí by mali byť odmenení za vedenie krúžkov či doučovania v školách.Napokon má primátor v pláne upraviť poskytovanie dotácií na mládežnícky šport tak, aby sa rozdeľovali transparentne podľa počtu skutočne športujúcich detí a výsledkov.Mesto chce tiež predstaviť nový systém, ktorý sa postará o správu a obnovu ciest, chodníkov a medziblokových komunikácií. Vylepší súčasný málo funkčný systém tak, aby občania mohli nielen nahlasovať miesta s dierami na chodníkoch a cestách, ale aby mali možnosť aj skontrolovať ich opravu.V oblasti dopravy Polaček predstavil svoje ciele aj v predvolebnom rozhovore pre TASR:Primátor má tiež ambíciu využívať vodu z geotermálnych vrtov v blízkosti Košíc, ktorá môže slúžiť na vykurovacie aj rekreačné účely. V rozhovore pre TASR uviedol: