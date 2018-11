Menový fond predpokladá zotavenie ekonomiky na Blízkom východe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 13. novembra (TASR) - Ekonomika na Blízkom východe by sa po poklese v minulom roku mala tento rok zotaviť, aj naďalej však bude citlivá na otrasy spojené s cenami ropy. Uviedol to v utorok Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý zverejnil novú prognózu vývoja ekonomiky v tomto regióne.Fond odhaduje, že celkové oživenie cien ropy z miním, ktoré zaznamenávali v rokoch 2015 a 2016, podporí ekonomiky štátov združených v Rade pre spoluprácu krajín Perzského zálivu (GCC). Tá zahrňuje Bahrajn, Omán, Kuvajt, Katar, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty. Tie spoločne ťažia denne vyše 17 miliónov barelov ropy (1 barel = 159 litrov) a sú tak vysoko závislé od cien suroviny.MMF predpokladá, že ekonomika regiónu by mala tento rok vzrásť o 2,4 % a v roku 2019 by sa rast mal zrýchliť na 3 %. V minulom roku zaznamenala ekonomika v oblasti pokles o 0,4 %.dodal fond v rámci svojho Regionálneho hospodárskeho výhľadu pre oblasť Blízkeho východu a Severnej Afriky (MENA).Naopak, ekonomický rast exportérov ropy z MENA nepatriacich do GCC, ako sú Irán, Irak, Alžírsko a Líbya, odhaduje MMF tento rok len na úrovni 0,3 %. V minulom roku dosiahli rast okolo 3 %. V budúcom roku by sa tempo rastu malo mierne zrýchliť na 0,9 %.Rast v tomto regióne do veľkej miery ovplyvňujú opätovné americké sankcie proti Teheránu.odhaduje MMF. Fond očakáva, že ekonomika Iránu tento rok klesne o 1,6 % a v budúcom roku sa pokles ešte zrýchli na 3,6 %.V prípade dovozcov ropy v rámci MENA fond počíta tento rok s pokračovaním rastu na úrovni okolo 4,5 %. Na budúci rok by sa rast mal spomaliť na 4 %. Aj keď tento rast vyzerá solídne, jeho tempo nebude dostatočné na vytvorenie adekvátneho počtu nových pracovných miest v regióne, ktorý je známy vysokou nestabilitou a občianskymi nepokojmi.