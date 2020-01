Jarošova asistencia Ottawe nepomohla, Černák sa prezentoval tromi a Tatar piatimi bodyčekmi (video)

Toronto víťazí

5.1.2020 (Webnoviny.sk) - Šiesti slovenskí hokejisti si zahrali v 12 sobotňajších zápasoch NHL. Bodoval iba obranca Christián Jaroš, jeho asistencia nepomohla Ottawe k bodom v domácom súboji s Tampou Bay (3:5).V drese víťazného tímu sa ďalší obranca Erik Černák prezentoval tromi bodyčekmi, tromi zablokovanými strelami, tromi plusovými bodmi a pridal aj dve trestné minúty. To všetko stihol počas 19:37 min, ktoré strávil na ľade. Jaroš odohral 12:01 min s bilanciou 1 asistencia, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod.Hráči Tampy Bay vyhrali šiesty zápas za sebou, rozdielový gól strelil minútu a pol pred koncom tretej tretiny Tyler Johnson. "Robí to pre nás dlhý čas. Je to tímový hráč a jeden z tých, ktorý povie: ´Tréner, povedzte mi, čo mám robiť, a ja to urobím.´ Bolo skvelé vidieť ho ako strelil tento gól, bol to ďalší veľký gól jeho kariéry," uviedol kouč Tampy Bay Jon Cooper na oficiálnom portáli nhl.com.Toronto je stále na víťaznej vlne. Pri domácom triumfe nad New Yorkom Islanders (3:0) bol aj slovenský obranca Martin Marinčin. Košický rodák odohral štvrtý duel od svojho návratu do zostavy Maple Leafs v tejto sezóne a stále mu pribúda čas strávený na ľade. Počas 19:07 min rozdal 2 "hity", jednu strelu zablokoval a na konci mal tri plusové body. Bolo to najviac z celého tímu Toronta.Výrazný podiel na triumfe domácich mal brankár Michael Hutchinson s 33 zákrokmi, dosiahol piaty shutout kariéry. Toronto pod vedením nového trénera Brandona Keefeho ožilo a pripísalo si deviate víťazstvo z ostatných desiatich zápasov. Vo všetkých bodovalo."Cítil som sa oddýchnutý a po víťazstvách nad Detroitom a New Jersey aj sebavedomý. Bolo veľa zábavy v tomto zápase. Odviedli sme výbornú robotu v defenzíve," povedal Hutchinson.V súboji Boston - Edmonton (1:4) nastúpili až dvaja Slováci, ale z víťazstva ani bodov sa netešili. Jaroslav Halák odchytal 57:13 min, predviedol 22 zákrokov s úspešnosťou 88%.Kapitán Bostonu Zdeno Chára odkorčuľoval 17:37 min s bilanciou 1 strela, 1 "hit", 2 zablokované strely, 2 mínusové body, 2 trestné minúty. Hráči Bruins vyhrali iba štyri z posledných 15 zápasov, ale až šesťkrát neuspeli v predĺžení alebo nájazdoch. Až do soboty ťahali sériu deviatich zápasov s minimálne bodom na konte.Český útočník David Pastrňák sa blysol 31. gólom v sezóne a poistil si pozíciu najlepšieho strelca súťaže. Connor McDavid a Leon Draisaitl na strane Edmontonu pridali po góle (Draisaitl aj asistenciu) a bok po boku sú so 65 bodmi lídrami produktivity NHL."Nepracovali sme dobre s pukom a odrazilo sa to na výsledku. Proti súperovi, ktorý má skvelých útočníkov, musíme mať lepšiu kontrolu hry," myslí si útočník Bostonu David Krejčí."Musíme hrať dobre počas celých 60 minút, čo nie vždy napĺňame. V tomto zápase sme mali veľa dobrých momentov, nespanikárili sme po úvodnom góle súpera a keď sme boli už vo vedení, vedeli sme pridať poisťovací gól," zhodnotil brankár Edmontonu Mike Smith, ktorý sa vďaka 35 zákrokom dočkal prvého víťazstva od 23. novembra.Montreal utrpel doma prehru s Pittsburghom 2:3 po predĺžení a jeho najproduktívnejší hráč Tomáš Tatar nebodoval už v treťom zápase za sebou. Tatar odohral 20:08 min, dvakrát vystrelil, rozdal až 5 "hitov" a jednu strelu aj zablokoval.Montrealu nevychádzajú koncovky zápasov, zatiaľ čo Pittsburgh vyhral ôsmy z ostatných desiatich duelov. Víťazný gól v predĺžení strelil Brandon Tanev. "Sme odolná skupina hráčov a je to zásluha našich lídrov. Oni od nás vyžadujú snahu počas celých 60 minút a keď sa zvíťazí, tešíme sa na ďalší zápas," uviedol Brandon Tanev na webe NHL.*Zdeno Chára odohral 17:37 min, 1 strela, 1 "hit", 2 zablokované strely, 2 mínusové body, 2 trestné minúty, Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 57:13 min, 22 zákrokov v 25 striel, úspešnosť 88%*Martin Marinčin (Toronto) odohral 19:07 min, 2 "hity", 1 zablokovaná strela, 3 plusové body*Tomáš Tatar (Montreal) odohral 20:08 min, 2 strely, 5 "hitov", 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod*Christián Jaroš (Ottawa) odohral 12:01 min, 1 asistencia, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod - Erik Černák (Ottawa) odohral 19:37 min, 1 strela, 3 "hity", 3 zablokované strely, 3 plusové body, 2 trestné minúty