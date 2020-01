V budúcnosti by do seriálu pretekov F1 mohol pribudnúť poľský tím

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2020 (Webnoviny.sk) - V seriáli motoristickej formuly 1 by v blízkej budúcnosti mohol účinkovať aj nový poľský tím. Tieto ambície neskrýva prezident tamojšej naftárskej spoločnosti Orlen Daniel Obajtek.Názov tohto koncernu bude v tohtoročnej sezóne zahrnutý v pomenovaní tímu Alfa Romeo Racing ORLEN, kde v pozícii tretieho pilota bude pôsobiť 35-ročný Poliak Robert Kubica."Predtým sme v F1 neboli titulárnym sponzorom. Už ním však konečne sme, navyše monopost bude v bielej a červenej farbe, teda farbách našej spoločnosti. Tá sa stáva čoraz známejšou a keďže formula 1 je globálny šport, týmto propagujeme aj Poľsko," vyhlásil Obajtek pre televíznu stanicu TVP Sport.V súvislosti s možným vstupom poľského tímu do najprestížnejšieho motoristického seriálu ďalej poznamenal: "Zatiaľ sú to všetko naše sny. Veľa bude záležať na rôznych situáciách a plánoch, ktoré máme, tiež od našich ekonomických úspechov. Možno však príde čas, že si budeme môcť splniť aj túto túžbu."