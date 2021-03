Jasná sa pred Svetovým pohárom pomaly zapĺňa pretekárkami, Vlhová si vyskúša svah až v stredu

Gasienicová-Danielová je so svahom spokojná

Spätná väzba od pretekárok je vynikajúca

2.3.2021 (Webnoviny.sk) - Do nízkotatranského strediska Jasná, ktoré bude počas najbližšieho víkendu dejiskom pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien, sa pomaly začínajú presúvať pretekárky zo všetkých končí sveta. Už v utorok predpoludním sa na tréningovom svahu pripravovali reprezentantky z Česka, Poľska, Slovinska, Chorvátska a Nového Zélandu.Slovenka Petra Vlhová si na utorok zvolila kondičnú prípravu, na snehu si zatrénuje až v stredu.„Petra sa na tréningový svah chystá v stredu aj vo štvrtok. V stredu máme naplánovaný slalom, ale uvidíme podľa podmienok a možno dáme aj pár jázd obráku. Nálada v našom tíme je dobrá,“ ozrejmil jeden z trénerov vo Vlhovej tíme Matej Gemza Mimoriadne spokojná s podmienkami v Jasnej bola Poľka Maryna Gasienicová-Danielová, šiesta z obrovského slalomu na nedávnych majstrovstvách sveta v Taliansku.„Tréningový svah je vynikajúci a verím, že aj súťažný bude rovnako kvalitný. Pred pretekmi necítim nervozitu. Som veľmi šťastná, že som mohla prísť do Jasnej, mám to totiž veľmi blízko domov. Pochádzam totiž len spoza kopca, zo Zakopaného. Škoda, že sem nemôže prísť nikto z rodiny a priateľov, aby ma podporili,“ prezradila 27-ročná poľská pretekárka.Pridala aj svoje očakávania od súťažného víkendu: „Chcem zo seba vydať všetko a uvidíme, na čo to bude stačiť. Verím, že to bude dobré."Keď sú spokojné jednotlivé výpravy, radosť má aj Michal Mrázik , ktorý je zodpovedný za prípravu tratí.„Za nás zatiaľ panuje obrovská spokojnosť. Z nášho pohľadu tréningy prebehli dobre a spätná väzba od pretekárok je vynikajúca. Sú tu samé pozitíva. Tréningový kopec je spreparovaný, takže tvrdý. Snažili sme sa tak, aby to nebolo až prehnane tvrdé,“ poznamenal s úsmevom a pridal aj informáciu o súťažnom svahu: „Ten je aktuálne po preparácii, teraz mu nechávame deň či dva. Potom na ňom začneme intenzívne pracovať.“V Jasnej je na programe obrovský slaloma slalom o deň neskôr. V oboch prípadoch je začiatok prvého kola naplánovaný