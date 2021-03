Vasilevskij zlikvidoval 28 striel Dallasu a pridal tretí shutout za sebou, Černák zbieral bodyčeky (video)

Na víťaznej vlne

Gól nedostal viac ako desať tretín

Sekera chýbal





3.3.2021 (Webnoviny.sk) - Andrej Vasilevskij už je držiteľom Stanleyho pohára, preto sa rozhodol užiť si pár minút slávy aj ako výnimočný jednotlivec. Ruský brankár tímu Tampa Bay Lightning vychytal tretí zápas za sebou s nulou na konte inkasovaných gólov, už dvakrát za sebou si na ňom "vylámali zuby" hráči Dallasu Po nedeľňajšom triumfe 5:0 sa v ďalšej repríze finále play-off z vlaňajšej sezóny v American Airlines Center v Dallase zrodilo víťazstvo Tampy Bay 2:0. Vasilevskij predtým udržal čisté konto aj proti Caroline (3:0) a gól celkovo nedostal už 200:45 min. Je to najdlhšia bezchybná séria v tejto sezóne NHL aj vo Vasilevského kariére. Dosiaľ ňou bolo 184:49 min na prelome rokov 2017 a 2018."Úžasne si verí a momentálne je na víťaznej vlne. A najviac sa zlepšil v tom, ako dokáže sám seba upokojiť počas zápasu. Je skvelé vidieť jeho herný aj osobnostný rast," pochválil Vasilevského tréner Jon Cooper. Poklonu fenomenálnemu Rusovi zložil aj Rick Bowness z lavičky Dallasu: "Dnes ukázal, prečo je najlepší v celej súťaži. Ak by proti nám stál iný brankár, nejaký gól určite dáme."Vasilevskij sa stal 70. brankárom v histórii NHL, ktorí prekonali hranicu 200 minút bez inkasovaného gólu. Klubový rekord Johna Grahama z roku 2006 má hodnotu 202:46 min a je takmer nepochybné, že 26-ročný rodák z Ťumeňa ho v najbližšom zápase prekoná. Gól už nedostal viac ako desať tretín, počas ktorých čelil 92 strelám z hokejok súperových hráčov."Keď sa darí brankárovi, veria si aj hráči pred ním. Ani počas víťaznej série sme nehrali stále výborne, ale k vás drží gólman vzadu, dokážete vyhrávať aj zápasy s nízkym počtom gólov," skonštatoval útočník Tampy Bay Blake Coleman Víťazný gól v utorkovom zápase proti Dallasu strelil už v 8. min český útočník Ondřej Palát, triumf 2:0 pečatil 5 sekúnd pred koncom tretej tretiny do prázdnej bránky Yanni Gourde. Slovák Erik Černák odohral v obrane Lightning 22 minút bez strely na bránku. Zapísal si však tri bodyčeky, dva bloky a jeden plusový bod. V tíme Dallasu chýbal pre chorobu slovenský obranca Andrej Sekera Hráči Tampy Bay aktuálne natiahli víťaznú sériu na päť zápasov a s 31 bodmi sú lídrami Centrálnej divízie NHL. Rovnaký počet bodov majú aj hokejisti Caroliny, ale na konte o dva zápasy viac. Dallas pokračuje v slabých výkonoch, prehral deviatykrát z desiatich zápasov a v tabuľke Centrálnej divízie je posledný so 16 bodmi.