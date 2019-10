Javorčík: Summit môže zmierniť odkaz pre Severné Macedónsko a Albánsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. Októbra (TASR) – Členské krajiny Európskej únie sa v utorok nedokázali dohodnúť na otvorení prístupového procesu pre Severné Macedónsko a Albánsko a túto tému odložili na neskôr. Situáciu môžu zlepšiť premiéri a prezidenti členských krajín na dvojdňovom summite EÚ (17.-18.10).Pre TASR to uviedli vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík a vedúci Stáleho zastúpenia Českej republiky pri EÚ Jakub Dürr.Rada EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC) v utorok v Luxemburgu neprijala závery v prospech otvorenia prístupových rokovaní so Skopje a Tiranou a rozhodla, že sa bude tejto téme venovať po summite EÚ. Proti Severnému Macedónsku sa postavilo Francúzsko, kým voči Albánsku mali výhrady Dánsko, Holandsko a čiastočne aj Španielsko.Zlepšiť situáciu môžu lídri EÚ počas zasadnutia Európskej rady, ktorá má na programe aj otázku rozširovania Únie.uviedol Dürr. Podľa jeho slov by Tusk mohol túto tému prerokovať s lídrami počas štvrtkového a piatkového summitu a zaistiť, že otázka rozšírenia a pozvánky pre obe uvedené krajiny, alebo aspoň pre jednu z nich, by bola schválená.dodal český diplomat.Slovenský veľvyslanec pri EÚ doplnil, že nedošlo k akémusi zlyhaniu diplomatov v Luxemburgu, lebo snaha o dohodu bola, ale išlo o politické vyjadrenie niekoľkých členských krajín, ktoré nevedeli dať súhlas so začatím rokovaní o členstve s Albánskom, pričom jedna krajina sa postavila aj proti Severnému Macedónsku.opísal situáciu Javorčík.Potvrdil, že debata na túto tému sa teraz preniesla na úroveň hláv vlád a štátov, pričom sa očakávajú debaty o potrebeprístupov k budúcemu rozširovaniu Únie a nie je isté, že sa lídri na summite na niečom aj dohodnú." spresnil Javorčík a vysvetlil, že rozhodnutie o otvorení prístupových kapitol musí byť procesne prijaté na úrovni ministrov. Summit EÚ ako taký len udáva určité smerovania a vysiela potrebné signály, avšak detaily celého procesu musia doriešiť ministri členských krajín.