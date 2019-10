R.FICO: HRÁ SA TU OBLUDNÉ DIVADLO, NIKTO NÁM VŠAK NEMÔŽE NIČ VYČÍTAŤ

Na archívnej snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 16. októbra (TASR) - Hrá sa tu jedno obludné divadlo, opozičné a mediálne. V stredu to vyhlásil líder Smeru-SD Robert Fico, reagoval tak na zverejnenie údajnej nahrávky z kauzy Gorila. Pripomenul, že kauza poukazuje na to, čo sa dialo v rokoch 2002 až 2006 počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Fico skonštatoval, že ak by bola aj pravda, čo je v údajnej nahrávke či v prepisoch, nič ho nedostáva do polohy neetického či nelegálneho správania sa.