Jazda 16-ročnej motocyklistky v Bratislave skončila nárazom do stĺpa, zasahovala polícia aj záchranári (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.8.2024 (SITA.sk) - Jazda 16-ročnej motocyklistky v Bratislave skončila nárazom do stĺpa. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, dopravných policajtov vyslali v piatok v nočných hodinách na križovatku Trnavskej cesty s Miletičovou ulicou, kde sa nachádzala vodička motocykla v bezvedomí.Tá podľa polície počas jazdy po Trnavskej ceste narazila do obrubníka, po čom stratila kontrolu nad motocyklom a narazila do stĺpa verejného osvetlenia. Záchranná zdravotná služba previezla zranenú vodičku do nemocnice. Zároveň u nej nariadili odber krvi za účelom zistenia prítomnosti alkoholu v jej organizme.