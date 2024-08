Evakuačné nariadenia v Pásme Gazy vysídlili 90 percent jeho obyvateľov. Podľa predstaviteľa OSN ich však nechránia, ale ohrozujú

23.8.2024 (SITA.sk) - Izraelské evakuačné nariadenia v Pásme Gazy , vrátane 12 len za august, vysídlili od začiatku vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas 90 percent obyvateľov palestínskej enklávy. Upozornil na to humanitárny predstaviteľ Organizácie Spojených národov (OSN) pre Pásmo Gazy Muhannad Hadi. Takéto nariadenia podľa neho neochraňujú civilistov, ale ohrozujú ich.„Nútia rodiny utiecť znova, často pod paľbou a s tými niekoľkými vecami, ktoré môžu so sebou nosiť, do stále sa zmenšujúcej oblasti, ktorá je preplnená a nebezpečná," skonštatoval Hadi.Civilisti majú nedostatok zdravotnej starostlivosti, prístrešia, studní a humanitárnych zásob, „prechádzajú z jedného zničeného miesta na druhé, s koncom v nedohľadne,“ uviedol ďalej vo vyhlásení.„Cesta vpred je taká jasná ako naliehavá: chrániť civilistov, prepustiť rukojemníkov, uľahčiť prístup humanitárnej pomoci, dohodnúť sa na prímerí,“ zdôraznil Hadi.Hovorca OSN Stéphane Dujarric pripomenul, že evakuačné nariadenia sú hrozbou aj pre pracovníkov OSN v Pásme Gazy a ovplyvňujú aj humanitárne zariadenia. Poukázal na to, keď napríklad Svetový potravinový program prišiel v meste Dajr al-Balah o sklad.