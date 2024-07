Jazdeckú legendu Dujardinovú vyšetruje medzinárodná federácia, po videu s možným týraním koní sa odhlásila z olympiády

Zmýlila sa v úsudku

Pozastavená činnosť





Tridsaťdeväťročná Dujardinová získala zlato na OH 2012 v Londýne v drezúre družstiev a jednotlivcov a ďalšie individuálne zlato vybojovala na Hrách o štyri roky neskôr v Riu de Janeiro. V Tokiu v roku 2021 získala bronz v tímoch a jednotlivcoch a v Riu ešte striebro v tímovej súťaži.





24.7.2024 (SITA.sk) - Trojnásobná zlatá olympijská medailistka Charlotte Dujardinová z Veľkej Británie sa rozhodla odhlásiť z OH 2024 v Paríži po tom, ako sa objavilo video, na ktorom bolo vidieť, že „sa správa v rozpore so zásadami dobrých životných podmienok koní“.Vo vyhlásení uviedla, že video je spred štyroch rokov a tvrdí, že sa počas koučovania „zmýlila v úsudku“. Nebolo jasné, na aké video sa Dujardinová odvolávala alebo čo konkrétne video zobrazuje.„To, čo sa stalo, bolo úplne mimo a neodráža to, ako trénujem svoje kone alebo trénujem svojich žiakov. Neexistuje však žiadne ospravedlnenie,“ uviedla Dujardinová vo vyhlásení na Instagrame.„Hlboko sa hanbím a v tej chvíli som mala ísť lepším príkladom. Úprimne ľutujem svoje činy a som zničená z toho, že som sklamala všetkých, vrátane britského tímu, fanúšikov a sponzorov.“Medzinárodná jazdecká federácia (FEI) vo vyhlásení uviedla, že to vyšetruje a že Dujardinovej dočasne pozastavili činnosť vo všetkých podujatiach pod jurisdikciou tohto orgánu, kým nebudú výsledky vyšetrovania. Britská jazdecká federácia tiež uviedla, že Dujardinová momentálne nie je spôsobilá štartovať na národných podujatiach.FEI uviedla, že v pondelok dostala video od právnika zastupujúceho „nezverejneného sťažovateľa“, ktoré bolo natočené počas tréningu v súkromnej stajni. FEI uviedla, že Dujardinová potvrdila, že ona bola jednotlivcom zobrazeným na videu, a požiadala o vlastné dočasné suspendovanie.„FEI odsudzuje akékoľvek správanie, ktoré je v rozpore s vyhovujúcimi životnými podmienkami koní a má zavedené prísne pravidlá na riešenie takéhoto správania,“ uviedol riadiaci orgán. „Náš záväzok zabezpečiť najvyššie štandardy dobrých životných podmienok koní a športového správania zostáva neochvejný.“