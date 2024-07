Od nadchádzajúcej sezóny sa bude systém VAR používať už vo všetkých zápasoch Niké ligy

VAR zavádzali postupne

24.7.2024 (SITA.sk) - Systém videoasistenta rozhodcu (VAR) už niekoľko rokov patrí medzi výraznú pomôcku pre futbalových arbitrov.V najvyššej slovenskej súťaži však doteraz bol k dispozícii v ostatných troch sezónach iba vo vybraných stretnutiach. Od nového ročníka, ktorý sa začne už v sobotu, to však bude inak.Ako informuje oficiálny web I. ligy, VAR bude už na každom štadióne a kluby to schválili na Prezídiu Únie ligových klubov (ÚLK) "Niké liga sa snaží postupne modernizovať na viacerých úrovniach a plniť tak svoj strategický plán. Zavedenie systému VAR vo všetkých zápasoch vnímame ako výrazný posun k modernizácii celej ligy. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo spoločne s našimi partnermi. Celý proces je pre kluby a ligu veľmi náročný, nielen technologicky, ale aj finančne. Vzhľadom k veľkosti trhu sa nám podarilo dosiahnuť ďalší výrazný posun,“ ozrejmuje prezident ÚLK Ivan Kozák Vysvetlil tiež, že zavedenie systému bolo postupné: „Najskôr bol VAR v dvoch, poslednú polsezónu v troch televíznych zápasoch a od sezóny 2024/2025 bude k dispozícii vo všetkých stretnutiach. Ďakujeme všetkým klubom, ktoré dali jednohlasne tomuto riešeniu zelenú a sú ochotné sa na ňom podieľať. Zároveň je potrebné poďakovať našim partnerom pri implementácii VAR-u.“Zavedenie systému VAR vo všetkých zápasoch I. ligy je podmienené kvalitným produkčným štandardom. Od novej sezóny budú zápasy vysielané minimálne na 7 kamier, čo je pre zavedenie systému VAR požadovaná úroveň."V predchádzajúcich sezónach sme mali viacero kamerových štandardov. Zápas mesiaca sa vysielal na 12 kamier, čo bolo najviac, ďalšie zápasy boli najskôr na tri kamery a od uplynulej sezóny na štyri. Stále to však nebolo postačujúce pre zavedenie VARu na všetkých štadiónoch. To sa zmení od budúcej sezóny I. ligy. Dvanásťkamerový štandard pri vybranom zápase mesiaca zostane, minimálnym štandardom na všetkých ostatných dueloch bude sedem kamier a ďalší televízny zápas sa bude vysielať na deväť kamier. S držiteľom práv rokujeme priebežne o skvalitňovaní služieb pre fanúšikov I. ligy a kvalita produkcie je pre nás dôležitá téma, ktorú chceme mať ako liga pod kontrolou,“ prezradil výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák Známe je už aj to, že ústredie celého systému VAR bude v Banskej Bystrici. Naďalej má súťaž k dispozícii aj dve mobilné riešenia, ktoré budú prítomné aj na zápasoch slovenskej ligy."Výstavba VAR strediska prebieha už od začiatku roka 2024, pravidelné informácie sme si so zástupcami partnerov vymieňali na týždennej báze. Aktuálne sme vo fáze, kedy sú všetky štadióny a produkčné vozy pripravené posielať signál do centrály, a tak v budúcnosti budeme vedieť pokryť priamo v Banskej Bystrici všetkých 6 zápasov z každého kola I. ligy. V budúcej sezóne však budeme naďalej využívať mobilné riešenie vo forme dvoch VAR vozidiel, ktoré máme stále k dispozícii. Ide o hybridné riešenie, pričom dôraz budeme klásť na využívanie VAR centrály,“ doplnil Mertinyák.Novú sezónu najvyššej slovenskej futbalovej súťaže odštartujú v sobotu 27. júla o 18.00 h súboje Skalica - Michalovce a Podbrezová - Žilina.V sobotu večer nováčik z Komárna privíta v dočasnom domove v Zlatých Moravciach majstrovský ŠK Slovan Bratislava.V nedeľu 1. kolo uzavrú duely medzi Košičanmi a Dunajskostredčanmi, Trnavčania hostia Trenčanov a Ružomberčania si zmerajú sily s Banskobystričanmi.