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17. augusta 2026

Jazdia v protismere na diaľnici pre lajky. Nebezpečný trend v Írsku má tragické následky



V noci na nedeľu zahynuli piati tínedžeri na diaľnici M9, kde ich auto v protismere čelne narazilo do vozidla, v ktorom tri ženy a dieťa cestovali na dublinské letisko.



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Jazdia v protismere na diaľnici pre lajky. Nebezpečný trend v Írsku má tragické následky

Hlavný veliteľ írskej polície Justin Kelly upozornil, že niektorí mladí ľudia jazdia na diaľnici v protismere, aby získali lajky na sociálnych sieťach. Jazda v protismere na diaľnici v posledných týždňoch spôsobila dve čelné zrážky neďaleko Dublinu, informovala v pondelok agentúra Reuters.


V noci na nedeľu zahynuli piati tínedžeri na diaľnici M9 juhozápadne od hlavného mesta Írska, kde ich auto v protismere čelne narazilo do vozidla, v ktorom tri ženy a dieťa cestovali na dublinské letisko. Posádka druhého auta utrpela vážne zranenia.

„Toto bezohľadné správanie robí ešte odpornejším to, že v niektorých prípadoch sa to robí pre lajky na sociálnych médiách,“ uviedol komisár Kelly v stanovisku o prípade.

Polícia ako bežnú prax neprenasleduje autá jazdiace po diaľnici v protismere, pretože by tým zvyšovala riziko pre ostatných vodičov, uviedol predstaviteľ združenia írskych policajtov GRA.

K ďalšej nehode s deviatimi zranenými došlo v auguste na hlavnom obchvate Dublinu, kde sa auto s ôsmimi mladíkmi čelne zrazilo s protiidúcim vozidlom.


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