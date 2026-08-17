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17. augusta 2026
Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o podpore pre takmer 390 projektov v dvoch výzvach
Podporené budú projekty z oblasti divadla, tanca, hudby, výtvarného umenia, literatúry, tradičnej ľudovej kultúry aj knižničných akvizícií. Rada Fondu na ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Podporené budú projekty z oblasti divadla, tanca, hudby, výtvarného umenia, literatúry, tradičnej ľudovej kultúry aj knižničných akvizícií.
Rada Fondu na podporu umenia (FPU) počas svojho 16. rokovania rozhodla o podpore pre takmer 390 projektov v dvoch výzvach. Celková výška pridelenej podpory je bezmála 1,84 milióna eur. Ako informovali z FPU, podporené budú projekty z oblasti divadla, tanca, hudby, výtvarného umenia, literatúry, tradičnej ľudovej kultúry aj knižničných akvizícií.
Zároveň bola spustená ďalšia výzvu. Fond rovnako potvrdil, že prijímatelia z doterajších výziev dostanú prostriedky na účty do konca leta. Rokovanie, ktoré sa konalo 12. augusta 2026 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, viedol podpredseda Rady FPU poverený jej vedením Ľubomír Kleštinec.
Rada rozhodla napríklad o podpore tvorby a uvedenia javiskových diel a šírenia hudobnej tvorby, a to tak, že v oblasti divadla bolo podporených 22 projektov v celkovej sume necelých 456-tisíc eur. V oblasti tanca získali podporu dva projekty v súhrnnej sume bezmála 40-tisíc eur.
Hudobná tvorba a jej šírenie boli podporené sumou takmer 417-tisíc eur, ktorú si rozdelí 59 projektov. Vo výzve zameranej najmä na prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí a na ďalšie podprogramy získali podporu projekty kultúrnej reprezentácie v zahraničí v oblasti divadla, tanca, výtvarného a vizuálneho umenia a literatúry.
Vyše štyri desiatky projektov boli podporené sumou viac ako 250-tisíc eur. Tradičná ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť bola podporená sumou 120-tisíc eur, a bude smerovať na 25 projektov.
V oblasti akvizícia knižníc bude podporených 231 projektov v sume 480-tisíc eur a oblasť Inkubátor – tvorba aj prezentácia získala čosi vyše 67-tisíc eur na 10 projektov.
„Pri niektorých podprogramoch Rada navýšila alokáciu nad rámec pôvodne vyčlenenej sumy, aby uspokojila čo najviac kvalitných žiadostí,” uvádza FPU. Poverený riaditeľ FPU František Kornaj na rokovaní informoval aj o spustení novej výzvy, o priebehu vyplácania podpory z predošlých výziev či prípravách na budúci grantový rok.
„Fond funguje v riadnom režime. Desiateho augusta sme spustili výzvu č. 9 a do konca leta by mali mať všetci prijímatelia z doterajších výziev finančné prostriedky na svojich účtoch. Zároveň už pripravujeme zásady podpornej činnosti pre grantový rok 2027. Chceme ich schváliť v septembri a prvú výzvu roka 2027 spustiť už v októbri 2026, aby mali žiadatelia dostatok času na prípravu svojich projektov,” uviedol Kornaj.
Zdroj: SITA.sk - Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o podpore pre takmer 390 projektov v dvoch výzvach © SITA Všetky práva vyhradené.
Rada Fondu na podporu umenia (FPU) počas svojho 16. rokovania rozhodla o podpore pre takmer 390 projektov v dvoch výzvach. Celková výška pridelenej podpory je bezmála 1,84 milióna eur. Ako informovali z FPU, podporené budú projekty z oblasti divadla, tanca, hudby, výtvarného umenia, literatúry, tradičnej ľudovej kultúry aj knižničných akvizícií.
Podpora tvorby a uvedenia javiskových diel
Zároveň bola spustená ďalšia výzvu. Fond rovnako potvrdil, že prijímatelia z doterajších výziev dostanú prostriedky na účty do konca leta. Rokovanie, ktoré sa konalo 12. augusta 2026 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, viedol podpredseda Rady FPU poverený jej vedením Ľubomír Kleštinec.
Rada rozhodla napríklad o podpore tvorby a uvedenia javiskových diel a šírenia hudobnej tvorby, a to tak, že v oblasti divadla bolo podporených 22 projektov v celkovej sume necelých 456-tisíc eur. V oblasti tanca získali podporu dva projekty v súhrnnej sume bezmála 40-tisíc eur.
Prezentácia slovenskej kultúry
Hudobná tvorba a jej šírenie boli podporené sumou takmer 417-tisíc eur, ktorú si rozdelí 59 projektov. Vo výzve zameranej najmä na prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí a na ďalšie podprogramy získali podporu projekty kultúrnej reprezentácie v zahraničí v oblasti divadla, tanca, výtvarného a vizuálneho umenia a literatúry.
Vyše štyri desiatky projektov boli podporené sumou viac ako 250-tisíc eur. Tradičná ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť bola podporená sumou 120-tisíc eur, a bude smerovať na 25 projektov.
V oblasti akvizícia knižníc bude podporených 231 projektov v sume 480-tisíc eur a oblasť Inkubátor – tvorba aj prezentácia získala čosi vyše 67-tisíc eur na 10 projektov.
Priebeh vyplácania podpory
„Pri niektorých podprogramoch Rada navýšila alokáciu nad rámec pôvodne vyčlenenej sumy, aby uspokojila čo najviac kvalitných žiadostí,” uvádza FPU. Poverený riaditeľ FPU František Kornaj na rokovaní informoval aj o spustení novej výzvy, o priebehu vyplácania podpory z predošlých výziev či prípravách na budúci grantový rok.
„Fond funguje v riadnom režime. Desiateho augusta sme spustili výzvu č. 9 a do konca leta by mali mať všetci prijímatelia z doterajších výziev finančné prostriedky na svojich účtoch. Zároveň už pripravujeme zásady podpornej činnosti pre grantový rok 2027. Chceme ich schváliť v septembri a prvú výzvu roka 2027 spustiť už v októbri 2026, aby mali žiadatelia dostatok času na prípravu svojich projektov,” uviedol Kornaj.
Zdroj: SITA.sk - Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o podpore pre takmer 390 projektov v dvoch výzvach © SITA Všetky práva vyhradené.
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