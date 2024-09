Jazdiť bez poistenia sa nevypláca – KOOPERATIVA eviduje za tri letné mesiace takmer 21-tisíc škôd na autách

Komplet poistenie na spoločnej zmluve

Smart riešenia, ktoré šetria energiu, čas aj zdroje

10.9.2024 (SITA.sk) -Podľa štatistík poisťovne KOOPERATIVA zažili slovenskí vodiči počas júna až augusta takmer 21-tisíc poistných udalostí. Hodnota škôd na motorových vozidlách za toto obdobie bola vyčíslená na takmer 33 miliónov eur.Nehody sa Slovákom nevyhýbajú ani v zahraničí. Z údajov poisťovne KOOPERATIVA vyplýva, že na zahraničných cestách sa udiala každá trinásta poistná udalosť. Najviac škôd hlásia slovenskí vodiči z Chorvátska, Rakúska a Českej republiky. Počas troch letných mesiacov došlo v zahraničí v rámci PZP a havarijného poistenia k takmer 1 640 škodám na vozidlách s očakávaným plnením vo výške 3,9 mil. eur.Poisťovňa, ktorá poisťuje najviac vodičov na Slovensku, stále vylepšuje svoje riešenie autopoistenia. Optimálne krytie najčastejších rizík ponúka cez komplexný poistný produkt AutoMat. Ide o optimálny mix PZP a havarijného poistenia vyskladaný z pripoistení podľa výberu klienta, a k tomu bezplatný balík asistenčných a doplnkových služieb navyše. Výhodou je, že klient platí poistné iba za to, čo skutočne potrebuje.Poisťovňa KOOPERATIVA vodičom ponúka digitálne riešenie pre nahlasovanie autonehôd, ktoré je na slovenskom trhu unikátne.umožňuje nahlásiť autonehodu jednoducho a rýchlo, do 10 minút. Záujem o aplikáciu rastie, počet stiahnutí aplikácie už prekročil 46-tisíc. Priemerne touto formou nahlásia vodiči tri nehody za deň.Vodiči, ktorí so šťastím vyviaznu z dopravnej kolízie len s menším poškodením karosérie, majú prístup k servisom, ktoré využívajú(Paintless Dent Repair). "Tento spôsob umožňuje opraviť poškodenú časť auta bez toho, aby bolo potrebné čakať na náhradné diely. Vozidlo tak bude opravené rýchlejšie, a zároveň ekologickejšie. Túto možnosť odporúčame našim klientom v rámci riešenia poistnej udalosti z havarijného poistenia prednostne, vždy, keď je to možné," informuje hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA, Silvia Nosková Illášová.Celý postup technológie PDR spočíva vo vytláčaní drobných preliačin na karosérii špeciálnym náradím a lepidlom. Vďaka tomu nie je nutné poškodenú časť tmeliť, brúsiť či lakovať. To vedie k nižšej spotrebe nových dielov a materiálu.Informačný servis