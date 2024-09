KDH kritizuje neschopnosť koalície zvoliť schopného predsedu parlamentu, na post navrhuje Františka Mikloška (video)

S menom prichádzajú opozičné strany

Odkazy cez médiá

Navrhovanie riešení

V opozícii panuje zhoda

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.9.2024 (SITA.sk) - Kresťanskí demokrati chcú na poste predsedu Národnej rady SR KDH ). Informoval o tom predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský na utorkovej tlačovej besede. Ako uviedol, očakávali, že vládna koalícia predloží na rokovanie parlamentu meno kandidáta na post predsedu, no nestalo sa tak."Sme svedkami toho, že koalícia medzi sebou bartruje, obchoduje a funkcia predsedu NR SR sa stala žolíkom v rukách jednotlivých koaličných strán. Sme z toho znechutení a je z toho otrávený už aj občan," uviedol Majerský s tým, že vládna koalícia v sebe nedokáže nájsť schopnosť vybrať spomedzi seba schopného a zodpovedného človeka, ktorý by riadil parlament.Majerský pripomenul, že ešte v júni avizoval, že ak koalícia nebude schopná nájsť jednotu, tak prídu s menom opozičné strany, čo sa stalo práve teraz."Takého človeka máme. Máme človeka, ktorý má už skúsenosti s riadením NR SR, a je to František Mikloško." Ten je podľa Majerského schopný spájať aj riadiť parlament."Vedel by komunikovať so všetkými politickými stranami, ktoré sú v NR SR . Nerobíme si ilúzie, že hneď sa koalícia ujme Mikloška ako svojho kandidáta, ale chceme im dať príklad toho, že jedna z najvyšších ústavných pozícií má byť obsadená," dodal Majerský.Mikloško uviedol, že vládna koalícia je necelý rok od volieb vyčerpaná a v kríze, čo sa prejavuje napríklad tak, že si necháva odkazy cez médiá."To je prejav na jednej strane slabosti a na druhej strane pomáhania si cez vonkajší tlak. Najviac sa to však prejavuje tým, že pol roka nevie zvoliť predsedu parlamentu," dodal Mikloško s tým, že ak má platiť to, čo povedal premiér Smer-SD ), že tento stav nakoniec môže trvať až do konca volebného obdobia, a že zastupujúcim predsedom parlamentu bude Peter Žiga Hlas-SD ), tak sa zo Slovenska vysiela do celého sveta signál, že sa tu nevie vládnuť."Funkciou opozície je kontrolovať vládnu moc, no nielen kontrolovať. Funkciou opozície v parlamente je aj navrhovať riešenia, pretože s čím by potom mala predstúpiť v ďalších voľbách pred svojich voličov, a prečo by ju mali voliči voliť, keby ukázala, že vie len kritizovať, ale nemá riešenia," povedal Mikloško s tým, že jedným z takých riešení je v tejto chvíli to, že navrhujú na post predsedu parlamentu jeho."Takýto krok vyplýva logicky z pozície opozície. Ak sa tomu chce niekto smiať, tak mu len odkazujeme, nech navrhne iné riešenie, aby sme sa dostali z tejto krízy, ktorá ukazuje, že sme akoby banánovou republikou," vyhlásil Mikloško a doplnil, že ak ho podporia všetky opozičné strany, tak túto nomináciu prijme.Majerský súčasne potvrdil, že v opozícii panuje zhoda na tom, aby sa Mikloško stal predsedom parlamentu."Bol som prvým predsedom slobodného parlamentu slobodného Slovenska. Verím, že nebudem posledným predsedom slobodného parlamentu slobodného Slovenska," uzavrel Mikloško.