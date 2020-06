Jazero Lonar sa sfarbilo na ružovo, je meteorického pôvodu a staré tisícky rokov 

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.6.2020 (Webnoviny.sk) - Jazero Lonar v indickom štáte Maháráštra sa v posledných dňoch sfarbilo na ružovo. Experti si myslia, že na príčine by mohol byť zvýšený obsah soli vo vode, prítomnosť rias, prípadne kombinácia oboch. Geológ Gadžanan Charát vo videu zverejnenom na stránke štátu Maháráštra na Twitteri uviedol, že tento jav sa už stal, avšak nebol až taký výrazný."Tento rok vyzerá mimoriadne červeno, pretože slanosť vody sa zvýšila," povedal. "Množstvo vody v jazere sa znížilo a jazero sa stalo plytšie, takže slanosť stúpla a spôsobila nejaké vnútorné zmeny," dodal.Charát tiež uviedol, že vedci skúmajú, či zmenu farby nespôsobila prítomnosť červených rias. Vzorky poslali do viacerých laboratórií. "Keď ich preskúmajú, budeme môcť jednoznačne povedať, prečo sa voda v jazere sfarbila do červena," povedal.Jazero sa nachádza približne 500 kilometrov východne od Bombaja. Vzniklo pred približne 50-tisíc rokmi, keď na Zem spadol meteorit. Je obľúbenou turistickou atrakciou a je predmetom skúmania vedcov z celého sveta, informuje portál spravodajskej stanice CNN.