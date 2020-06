Kúpa databázy Giphy spoločnosťou Facebook je predmetom vyšetrovania

Prístup bude

13.6.2020 (Webnoviny.sk) - Britský Úrad pre hospodársku súťaž a trhy (CMA) začal vyšetrovať kúpu online databázy Giphy spoločnosťou Facebook . Jej zástupcom poslal nariadenie, ktoré firme zabraňuje spojenie spoločností, a to až do konca vyšetrovania.CMA preveruje, či kúpa "nebude viesť k podstatnému zníženiu hospodárskej súťaže". Do 3. júla je možné predložiť svoje pripomienky. Zatiaľ nie je jasné, kedy plánujú vo veci definitívne rozhodnúť.Facebook v máji oznámil, že kupuje Giphy a plánuje ju "lepšie začleniť" do Instagramu a ďalších svojich platforiem. Cena nie je známa, no podľa firmy Axios sa dohodli na sume 400 miliónov dolárov.Zástupca Instagramu potvrdil, že do knižnice Giphy s krátkymi videami, takzvanými GIF, budú mať naďalej prístup aj iné spoločnosti, pričom mnohé z nich, ako napríklad Twitter alebo Pinterest sú priamou konkurenciou Facebooku.GIF využívajú používatelia na sociálnych sieťach najmä na "vyjadrenie emócií" v konverzácii. Facebook vyhlásil, že 50 percent používateľov Giphy už pochádza z jeho platforiem, a z nich polovica z Instagramu.Krátko po ohlásení kúpy sa objavili obavy z toho, akú úroveň prístupu bude mať Facebook prostredníctvom servisu k dátam konkurencie.