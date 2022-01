Jazvec pomohol archeológom objaviť súbor rímskych mincí

Španielski vedci predpokladajú, že nedávny nález súboru 209 rímskych mincí v jaskyni na severe krajiny, ktorý označujú za výnimočný, v skutočnosti "objavil" jazvec zúfalo hľadajúci potravu.





Mince, datované do 3. až 5. storočia n. l., boli nájdené v jaskyni pri obci Grado v severošpanielskom regióne Astúria. Našli ich len pár desiatok centimetrov od jazvečieho brlohu niekoľko mesiacov po tom, ako vlaňajšia cyklóna Filomena priniesla husté sneženie vo veľkých častiach krajiny.Výskumníci sa domnievajú, že snehová prikrývka prinútila jazveca zintenzívniť svoje úsilie pri hľadaní potravy; zviera sa začalo dobýjať do malej trhliny blízko svojho brlohu v nádeji, že objaví bobule alebo červy.Jazvec však - zdá sa - narazil na hromadu opotrebovaných rímskych mincí, ktoré boli vyrazené v mestách ako Konštantínopol a Solún, uviedol pre víkendové vydanie denníka El País archeológ Alfonso Fanjul Peraza.Väčšina z týchto mincí je vyrobená z medi a bronzu. Najväčšia z nich, s hmotnosťou viac než osem gramov a obsahom štyroch percent striebra, pochádza z Londýna."Ide o najväčší poklad rímskych mincí, aký sa dosiaľ podarilo objaviť v jaskyni na severe Španielska," uviedli vedci v nedávno publikovanej štúdii. Nález predstavuje iba prvú fázu projektu a vedci sa hodlajú vrátiť do danej oblasti na ďalší terénny prieskum, povedal Fanjul novinárom.Rimania dobyli Pyrenejský polostrov v roku 218 pred naším letopočtom a vládli tam do začiatku 5. storočia n. l., keď ich vytlačili Vizigóti, spresňuje denník The Guardian.Vedci predpokladajú, že najnovší nález mincí bol zrejme súčasťou väčšieho pokladu, ktorý jeho majiteľ narýchlo ukryl v jaskyni so zámerom udržať ho v bezpečí počas politicky a spoločensky nestabilného obdobia.