Po viac ako 20 rokoch vychádza „stratený album“ Davida Bowieho

Po viac ako dvoch desaťročiach vychádza samostatne album Toy legendárneho speváka a hudobníka Davida Bowieho. Hovorí sa o ňom ako o Bowieho stratenom albume. Slávny muzikant ho nahral krátko po legendárnom vystúpení v Glastonbury v roku 2000 a mienil ho vydať v nasledujúcich rokoch. Album nahral tak, aby zachoval energiu a určitú mieru spontánnosti. Znovu zaznamenal skladby zo 60. rokov, napríklad vôbec prvý singel Liza Jane pôvodne vydaný pod hlavičkou David Jones with the King Bees. K oficiálnemu vydaniu však nedošlo, Bowie sa pre album dostal do sporu s vtedajšou vydavateľskou firmou. Prvýkrát sa nahrávky dočkali zverejnenia až teraz. K dispozícii je 6LP a 3CD verzia boxu. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.





Album Toy bol najskôr vydaný v novembri 2021 ako súčasť boxu Briliant Adventure (1992 - 2001), ktorý mapuje na ploche 11CD a 18LP takmer celé Bowieho 90. roky a obsahuje novo remastrované verzie albumov Black Tie White Noise (1993), The Buddha of Suburbia (1993), Outside (1995), Earthling (1997) a Hours (1999).David Bowie, jedna z najväčších osobností svetovej hudby, slávny hudobný chameleón a priekopník niekoľkých hudobných smerov by sa bol 8. januára dožil 75 rokov. Za svoj život vydal tento britský umelec rovných 25 albumov, z ktorých veľká časť sa zaradila do zlatého fondu populárnej hudby a ovplyvnila niekoľko generácií hudobníkov z rôznych hudobných žánrov. Svoj posledný album Blackstar vydal Bowie 8. januára 2016 v deň svojich 69. narodenín, dva dni nato zomrel na následky rakoviny pečene vo svojom byte v New Yorku.