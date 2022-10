Je čas konať a nespoliehať sa len na hrdinstvo Ukrajiny, tvrdí Šimečka a vyzval na zvýšenie pomoci našim susedom

Anexia ukrajinských území

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Nemôžeme sa spoliehať na to, že Ukrajina si proti ruskej presile navždy vystačí s odvahou a hrdinstvom, je čas konať. Povedal to podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) po tom, čo vo štvrtok EP vyzval na masívne zvýšenie vojenskej pomoci Ukrajine.Europoslanci v prijatom uznesení uviedli, že výsledky fiktívnych referend, ktoré sa uskutočnili vo vojnovom stave s cieľom pripojiť Doneckú, Chersonovú, Luhanskú a Zaporožskú oblasť, sú „nulitné a neplatné“ a vyzývajú členské štáty, aby prijali ďalšie prísne sankcie.„Anexia štyroch ukrajinských území je mrazivou predzvesťou toho, čo naše východné územia – vrátane mojej rodnej krajiny – môže čakať, ak Ukrajina padne. Každý akt podpory, každý nový balík sankcií, každé zaslanie vojenskej techniky na Ukrajinu je zároveň najlepšou investíciou do bezpečnosti Európskej únie,“ uviedol Šimečka.Europoslanec Ivan Štefanec ( Kresťanskodemokratické hnutie) zdôraznil, že násilná jednostranná anexia štyroch okupovaných ukrajinských regiónov agresorom z Ruska nemá v novodobej európskej histórii obdoby.Preto treba podľa neho zvýšiť vojenskú podporu pre ukrajinský ľud, aby mohol bojovať za svoju slobodu a základné práva. "Taktiež musíme ešte väčšmi posilniť hospodárske sankcie voči agresorovi a vyvinúť úsilie o zastavenie obchádzania sankcií hlavne nečlenskými krajinami EÚ,“ podčiarkol Štefanec.Europoslanec Eugen Jurzyca (Sloboda a Solidarita) apeluje na to, že sankcie musia byť účinné a na ich konci musíme byť bližšie ku svetu, v ktorom platí medzinárodné právo. „Nie je rozhodujúce, či bolia viac Rusko, alebo nás,“ vyhlásil Jurzyca. Monika Beňová zo Smeru-SD poukázala na to, že ruská agresia na Ukrajine sa posunula do ďalšej fázy čiastočnou mobilizáciou, zmanipulovanými referendami a následným hrubým porušením medzinárodného práva anektovaním okupovaných častí Ukrajiny.Napriek zdanlivo bezvýchodiskovej situácii je podľa Beňovej potrebné urgentne sa zaoberať mierovým riešením konfliktu, ktorého základnou podmienkou musí byť vnímanie Ukrajiny ako suverénneho a zvrchovaného štátu s nespochybniteľnou územnou celistvosťou.„Rusko ničí Ukrajinu, ohrozuje európsku bezpečnosť a šliape po medzinárodnom poriadku, európska odpoveď musí byť preto jednoznačná,“ skonštatoval europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU – OD). Rusko podľa neho opustilo spoločnosť vyspelých krajín a pridalo sa medzi vyvrheľov globálnej politiky.„Stojme pri Ukrajine, jej zápase o svoje územie, svoje hodnoty, svojich ľudí Ukrajinci vedia najlepšie, ako túto vojnu vyhrať. Počúvajme ich a poskytujme im to, čo potrebujú,“ uviedol Bilčík.Europoslanci vyzvali členské štáty EÚ a ďalšie krajiny podporujúce Ukrajinu, aby výrazne zvýšili svoju vojenskú pomoc, najmä v oblastiach požadovaných ukrajinskou vládou.„Váhajúce“ členské štáty by podľa nich mali poskytnúť svoj spravodlivý diel potrebnej vojenskej pomoci, ktorá pomôže skrátiť vojnu. V prijatom uznesení odsúdili tiež nedávne hrozby Ruska o použití jadrových zbraní a označili ich za „nezodpovedné“ a „nebezpečné“.Vyzývajú členské štáty a medzinárodných partnerov, aby pripravili rýchlu a rozhodnú reakciu v prípade, že Rusko uskutoční jadrový útok na Ukrajinu.