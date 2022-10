Tip na jesennú zábavu pre celú rodinu v Avione: Učenie hrou

Malým bádateľom budú patriť soboty



Vedecká show plná pokusov – od 13.00 hod.

Mysli ekologicky! – od 14.00 hod.

Malí programátori – od 15.00 hod.

Malí medici – od 16.00 hod.



Svet renesančného génia



pondelok až štvrtok od 11.00 do 19.00 hod.



piatok až nedeľa od 10.00 do 20.00 hod.





Dospelí: 5 eur



Deti (od výšky 1 meter), dôchodcovia, ZŤP: 4 eurá



Rodinné vstupné (2 dospelí a 2 deti): 16 eur



Deti – školské skupiny (nad 15 detí + 1 dospelý zadarmo): 2 eurá



6.10.2022 (Webnoviny.sk) -"Návštevníci Avionu čoraz častejšie popri nákupoch a vybavovaní služieb vyhľadávajú aj príležitosti na zábavu pre celú rodinu. Spoja tak príjemné s užitočným a pod jednou strechou si aj nakúpia, aj získajú nové zážitky. Mnohí potrebujú dohnať čas, keď bolo stretávanie obmedzené, a teraz chcú stráviť čas so svojimi blízkymi a priateľmi pri zaujímavých aktivitách. Túto jeseň sa môže celá rodina a priatelia v Avione nielen zabaviť a oddýchnuť si, ale získať hravou formou aj nové informácie z histórie, techniky, vedy, ekológie aj medicíny," hovoríVšetkým malým chlapcom aj dievčatkám, ktorí radi objavujú, programujú alebo chcú ochraňovať životné prostredie, budú v Avione venované štyri októbrové soboty plné hravých workshopov.Vzdelávanie hrou bude prebiehať v Komunitnom centre na 1. poschodí nad predajňou Office Shoes vždy v čase od 13.00 do 18.00 hod.Okrem hlavných aktivít vo forme hodinových workshopov na návštevníkov čaká aj bohatý sprievodný program ako ilúzie, hry, maľovanie na tvár či bazén s guľôčkami pre najmenších. Vstup na celú akciu je zadarmo.Témy workshopov každú októbrovú sobotu:Okrem hravých sobôt v Avione prebieha aj unikátna výstava Legendárne stroje Leonarda da Vinci nielen pre nadšencov vedy.Výstava pre celú rodinu Legendárne stroje Leonarda da Vinci , prenesie návštevníkov do fascinujúceho sveta renesančného génia Leonarda da Vinci. Na výstave si môžu prezrieť 66 modelov strojov vytvorených modelárom Miroslavom Mužíkom z Moravy podľa originálnych kresieb renesančného génia Leonarda da Vinci (1452 – 1519).Okrem strojov si návštevníci môžu prezrieť obrazy a technické výkresy vynálezov, modely aj v životnej veľkosti, Trick Art obrazy či využiť fotopointy na zaujímavé fotografie napríklad pre sociálne siete.Výstava Legendárne stroje Leonarda da Vinci prebieha v nákupnom centre Avion v Bratislave až do 27. novembra 2022 každý deň v čase:Vstupné:Vchod na výstavu je v Gastropasáži vedľa prevádzky Burger King. Viac informácií je na https://www.avion.sk/sk-sk/kampane/da-vinci