|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Móric
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. septembra 2025
Je čas ukázať, že sila nie je v parlamente, ale v občanoch. SaS vyzýva na generálny štrajk 17. novembra – VIDEO
Tagy: 17. november Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny štrajk konsolidácia verejných financií
Je čas ukázať, že sila nie je v parlamente, ale v občanoch. Vyhlásil to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS)
Zdieľať
22.9.2025 (SITA.sk) - Je čas ukázať, že sila nie je v parlamente, ale v občanoch. Vyhlásil to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling, ktorý dnes vyzval všetkých občanov, firmy a živnostníkov na generálny štrajk 17. novembra. „Slovensko sa zobúdza," vyhlásil predseda SaS s tým, že už teraz sa im ozývajú stovky ľudí, ktorí sa chcú do generálneho štrajku zapojiť. Rovnako živnostníci, firmy a odborári sa ich pýtajú, ako sa môžu zapojiť.
„Ja som v priebehu niekoľkých dní dostával otázky od občanov, ale aj od novinárov, že či to myslíme vážne. Tu je naša odpoveď: áno, my to myslíme vážne. Vyzývame ku generálnemu štrajku 17. novembra 2025," dodal Gröhling.
Že to liberáli myslia s generálnym štrajkom vážne dokazuje aj to, že spúšťajú webovú stránku dostrajku.sk, ktorá bude centrom komunikácie s občanmi a firmami, ktoré sa chcú zapojiť a štrajk podporiť. Súčasne pripravujú aj formy symbolickej podpory generálneho štrajku v podobne rôznych odznakov, nálepiek či vizuálov.
„Slovensko potrebuje generálny štrajk. My musíme otriasť vládou Roberta Fica a pripomenúť jej, že sila parlamentnej demokracie pochádza od ľudí. Táto vláda ich ožobračuje a zdiera. Generálny štrajk musí byť jasným odkazom, že ľudia majú dosť tejto vlády, ktorá ich zdiera, zvyšuje im dane, kradne a útočí na demokraciu," vyhlásil Gröhling a potvrdil, že Únia autodopravcov Slovenska má záujem zúčastniť sa na generálnom štrajku a zapojiť sa doň so svojimi kamiónmi.
Gröhling plánuje v nasledujúcich týždňoch absolvovať desiatky stretnutí so zamestnávateľmi, odbormi a podnikateľmi, podľa ktorých je konsolidácia hrozbou pre všetkých. Symbolické uzatvorenie prevádzok a výroby spôsobí totiž oveľa menšiu škodu než to, čo pripravuje premiér a vláda v rámci celej konsolidácie.
Slovensko musí podľa Gröhlinga prestať mlčať, pretože slovenská ekonomika kolabuje a Fico si z podnikateľov a živnostníkov urobil nepriateľov.
„Investori nám odchádzajú, pretože naša krajina už neponúka stabilitu ani perspektívu. My ako občania nemôžme zatvárať oči, keď sa tu obmedzuje sloboda a útočí sa na demokraciu. Nemôžeme stáť bokom, keď nás Ficova vláda ťahá preč z EÚ a NATO. 17. november je symbolom toho, že zmena je možná," dodal predseda SaS s tým, že Fico a jeho vláda chcú vymazať 17. november z našej pamäte.
Gröhling zdôraznil, že konsolidáciu a zníženie životnej úrovne silno pocítia všetci občania, aj voliči Smeru, Hlasu či SNS. SaS preto vyzvala všetkých občanov, aby jasne povedali, že už stačilo.
Na to, že konsolidácia je bezcitná a nespravodlivá dlhodobo poukazuje aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Konsolidácia totiž najviac dopadá na rodiny s deťmi, seniorov a najslabších.
„Vláda si opäť vybrala tú najľahšiu cestu – namiesto toho, aby šetrila na sebe, berie tým, ktorí sa najťažšie bránia," vyhlásilo KDH. Predseda kresťanských demokratov Milan Majerský je presvedčený, že generálny štrajk by nemali pripravovať a ohlasovať politické strany. Je to podľa neho vec zamestnávateľov a odborov. KDH si 17. november pripomenie na námestiach.
„V deň pádu komunizmu, v deň, ktorý si Robert Fico ani nevšimol, a v deň, ktorý chce vláda zrušiť ako deň pracovného pokoja budeme tam, kde máme byť. Vládna koalícia nám zatvorila ústa v parlamente a tak budeme hovoriť na tribúnach," dodal Majerský. KDH je súčasne názoru, že generálny štrajk by priniesol ekonomické škody, čo by ešte zhoršilo stav verejných financií, na čo opäť doplatia rodiny, deti, seniori či živnostníci.
Zdroj: SITA.sk - Je čas ukázať, že sila nie je v parlamente, ale v občanoch. SaS vyzýva na generálny štrajk 17. novembra – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Ja som v priebehu niekoľkých dní dostával otázky od občanov, ale aj od novinárov, že či to myslíme vážne. Tu je naša odpoveď: áno, my to myslíme vážne. Vyzývame ku generálnemu štrajku 17. novembra 2025," dodal Gröhling.
Spúšťajú webovú stránku
Že to liberáli myslia s generálnym štrajkom vážne dokazuje aj to, že spúšťajú webovú stránku dostrajku.sk, ktorá bude centrom komunikácie s občanmi a firmami, ktoré sa chcú zapojiť a štrajk podporiť. Súčasne pripravujú aj formy symbolickej podpory generálneho štrajku v podobne rôznych odznakov, nálepiek či vizuálov.
„Slovensko potrebuje generálny štrajk. My musíme otriasť vládou Roberta Fica a pripomenúť jej, že sila parlamentnej demokracie pochádza od ľudí. Táto vláda ich ožobračuje a zdiera. Generálny štrajk musí byť jasným odkazom, že ľudia majú dosť tejto vlády, ktorá ich zdiera, zvyšuje im dane, kradne a útočí na demokraciu," vyhlásil Gröhling a potvrdil, že Únia autodopravcov Slovenska má záujem zúčastniť sa na generálnom štrajku a zapojiť sa doň so svojimi kamiónmi.
Gröhling plánuje v nasledujúcich týždňoch absolvovať desiatky stretnutí so zamestnávateľmi, odbormi a podnikateľmi, podľa ktorých je konsolidácia hrozbou pre všetkých. Symbolické uzatvorenie prevádzok a výroby spôsobí totiž oveľa menšiu škodu než to, čo pripravuje premiér a vláda v rámci celej konsolidácie.
Strana vyzýva všetkých občanov
Slovensko musí podľa Gröhlinga prestať mlčať, pretože slovenská ekonomika kolabuje a Fico si z podnikateľov a živnostníkov urobil nepriateľov.
„Investori nám odchádzajú, pretože naša krajina už neponúka stabilitu ani perspektívu. My ako občania nemôžme zatvárať oči, keď sa tu obmedzuje sloboda a útočí sa na demokraciu. Nemôžeme stáť bokom, keď nás Ficova vláda ťahá preč z EÚ a NATO. 17. november je symbolom toho, že zmena je možná," dodal predseda SaS s tým, že Fico a jeho vláda chcú vymazať 17. november z našej pamäte.
Gröhling zdôraznil, že konsolidáciu a zníženie životnej úrovne silno pocítia všetci občania, aj voliči Smeru, Hlasu či SNS. SaS preto vyzvala všetkých občanov, aby jasne povedali, že už stačilo.
KDH bude 17. novembra na námestiach
Na to, že konsolidácia je bezcitná a nespravodlivá dlhodobo poukazuje aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Konsolidácia totiž najviac dopadá na rodiny s deťmi, seniorov a najslabších.
„Vláda si opäť vybrala tú najľahšiu cestu – namiesto toho, aby šetrila na sebe, berie tým, ktorí sa najťažšie bránia," vyhlásilo KDH. Predseda kresťanských demokratov Milan Majerský je presvedčený, že generálny štrajk by nemali pripravovať a ohlasovať politické strany. Je to podľa neho vec zamestnávateľov a odborov. KDH si 17. november pripomenie na námestiach.
„V deň pádu komunizmu, v deň, ktorý si Robert Fico ani nevšimol, a v deň, ktorý chce vláda zrušiť ako deň pracovného pokoja budeme tam, kde máme byť. Vládna koalícia nám zatvorila ústa v parlamente a tak budeme hovoriť na tribúnach," dodal Majerský. KDH je súčasne názoru, že generálny štrajk by priniesol ekonomické škody, čo by ešte zhoršilo stav verejných financií, na čo opäť doplatia rodiny, deti, seniori či živnostníci.
Zdroj: SITA.sk - Je čas ukázať, že sila nie je v parlamente, ale v občanoch. SaS vyzýva na generálny štrajk 17. novembra – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: 17. november Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny štrajk konsolidácia verejných financií
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Tragická nehoda v okrese Žarnovica si vyžiadala život motorkára, ťažkým zraneniam podľahol v nemocnici – FOTO
Tragická nehoda v okrese Žarnovica si vyžiadala život motorkára, ťažkým zraneniam podľahol v nemocnici – FOTO