Pondelok 22.9.2025
Denník - Správy
22. septembra 2025
Tragická nehoda v okrese Žarnovica si vyžiadala život motorkára, ťažkým zraneniam podľahol v nemocnici – FOTO
Pri tragickej nehode v okrese Žarnovica vyhasol život 44-ročného motocyklistu. Ako informuje banskobystrická krajská ...
22.9.2025 (SITA.sk) - Pri tragickej nehode v okrese Žarnovica vyhasol život 44-ročného motocyklistu. Ako informuje banskobystrická krajská polícia, nehoda sa stala v nedeľu 21. septembra podvečer na ceste II/512 vedúcej cez Veľké Pole časť Penhýbeľ v smere od Žarnovice do Partizánskeho. Motorkár pri prejazde pravotočivou zákrutou po predchádzajúcom rovnom úseku narazil do zvodidiel na ľavej strane cesty a spadol.
Pri nehode utrpel ťažké zranenia, leteckí záchranári ho transportovali do nemocnice, kde však následkom zranení podľahol. Bližšie okolnosti nehody ako aj presná príčina sú predmetom vyšetrovania, pribratí boli aj znalci z odboru cestnej dopravy a súdneho lekárstva.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v okrese Žarnovica si vyžiadala život motorkára, ťažkým zraneniam podľahol v nemocnici – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
