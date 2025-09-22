Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 22.9.2025
 Meniny má Móric
 24hod.sk    Z domova

22. septembra 2025

Tragická nehoda v okrese Žarnovica si vyžiadala život motorkára, ťažkým zraneniam podľahol v nemocnici – FOTO


Pri tragickej nehode v okrese Žarnovica vyhasol život 44-ročného motocyklistu. Ako informuje banskobystrická krajská ...



22.9.2025 (SITA.sk) - Pri tragickej nehode v okrese Žarnovica vyhasol život 44-ročného motocyklistu. Ako informuje banskobystrická krajská polícia, nehoda sa stala v nedeľu 21. septembra podvečer na ceste II/512 vedúcej cez Veľké Pole časť Penhýbeľ v smere od Žarnovice do Partizánskeho. Motorkár pri prejazde pravotočivou zákrutou po predchádzajúcom rovnom úseku narazil do zvodidiel na ľavej strane cesty a spadol.


Pri nehode utrpel ťažké zranenia, leteckí záchranári ho transportovali do nemocnice, kde však následkom zranení podľahol. Bližšie okolnosti nehody ako aj presná príčina sú predmetom vyšetrovania, pribratí boli aj znalci z odboru cestnej dopravy a súdneho lekárstva.

Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v okrese Žarnovica si vyžiadala život motorkára, ťažkým zraneniam podľahol v nemocnici – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

