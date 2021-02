Je dovládnutie koalície reálne? Remišová nie je nadšená z nezmyselných sporov

Koalícia funguje štandardne

Venujú sa očiste justície

9.2.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda funguje, prechádzajú dôležité a zásadné zákony. V dnešnej diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedala vicepremiérka Veronika Remišová Za ľudí ).Zdôraznila, že schválená bola napríklad ústavná reforma justície z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Remišová tak reagovala na otázku, či dovládnutie tejto koaličnej zostavy „vidí reálne“. Dodala, že koalícia funguje štandardne.Z mediálnych vystúpení však podľa vlastných slov nie je nadšená. Zdôraznila, že nezmyslené spory na sociálnych sieťach podľa nej nič nevyriešia, pre občanov majú nulový prínos.„My v strane Za ľudí chceme tvrdo pracovať,“ povedala Remišová s tým, že sa venujú očiste justície, robia poriadok v eurofondoch či v IT. „Kým budeme môcť napĺňať sľuby, ktoré sme dali ľuďom, tak v tejto vláde chceme byť,“ uviedla.Partnerov do vlády podľa nej vyberajú ľudia. „Tých si nevyberáte vy sami. Takých, akých dostanete od ľudí, s takými musíte vládnuť, ale taká je politika,“ doplnila.