Kasína a herne z Banskej Bystrice postupne vymiznú, ostať by vraj mali len dve či tri prevádzky

Počet herní sa výrazne zníži

Primátorov návrh neprešiel

9.2.2021 (Webnoviny.sk) - Banskobystrickí mestskí poslanci na utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili úpravu všeobecne záväzného nariadenia o hazardných hrách na území mesta.Po novom sa mení vzdialenosť, kde herne môžu vzniknúť, a to z 200 metrov na minimálne 500 metrov od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb, liečební závislostí a ubytovní mládeže.Nové nariadenie nadobudne účinnosť od 1. marca a väčšiny prevádzkovateľov sa dotkne po uplynutí platnosti ich jednotlivých individuálnych licencií.Ako uviedol mestský poslanec a poslanec Národnej rady SR Igor Kašper (Sme rodina), v súčasnosti máme na území mesta 23 herní a kasín.„Som veľmi rád, že týmto o 90 percent obmedzíme herne a kasína v meste. Zo súčasných 23 by mali ostať dve, maximálne tri,“ uviedol poslanec s tým, že ak sa časom ukáže, že to nestačí, tak sa znovu môžeme zísť a prijať uznesenie, ktorým sa tieto zariadenia úplne zakážu.Primátor Ján Nosko už po schválení novely zákona o hazardných hrách Národnou radou SR, ktorá nadobudla účinnosť 1. novembra minulého roka, avizoval, že bude iniciovať úplný zákaz hazardu.Takýto návrh predložil na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ale poslanci ho nakoniec nepodporili aj pre obavu, že by hazard prešiel do ilegality.