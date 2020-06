Je horší plagiátor ako Danko, ostro sa Beblavý pustil do Krištúfkovej (video)

Pri pasážach neuviedla zdroj

Opustila post splnomocnenkyne vlády

23.6.2020 - Poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Petra Krištúfková (Sme rodina) okopírovala celú svoju bakalársku prácu. Vo svojom profile na sociálnej sieti na to upozornil ekonóm a bývalý predseda strany Spolu - občianska demokracia (Spolu) Miroslav Beblavý.Bakalársku prácu s názvom Vybrané indikátory sociálnej dimenzie kvality života - rodina odovzdala poslankyňa minulý rok na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Jej bakalársku práca a celé vzdelanie označil za falošné, plagiátorské a nečestné.Beblavý vo videu poukázal na konkrétne pasáže Krištúfkovej práce, ktoré sú okopírované z iných prác či článkov, a to bez uvedenia zdrojov, z ktorých čerpala.„Pani poslankyňa v celej práci systematicky ´vykráda´ texty. Kopírovala ich takým štýlom, že ešte aj tie chyby prekopírovala. V Spojených štátoch amerických by ju za to vyhodili zo školy," priblížil Beblavý.Tento jej podvod je podľa neho ´prúserom´ z viacerých hľadísk. Spomenul predovšetkým právne hľadisko, keďže ide o porušenie autorského zákona.„Je to prúser aj z etického hľadiska, pretože je to brutálny a nechutný plagiát a je to prúser aj z toho hľadiska, kedy sa odohral, keďže jej práca bola odovzdaná v roku 2019. V tom čase už bola Krištúfková poslankyňou parlamentu, takže musela vedieť, že takéto veci sa nemôžu robiť a aj napriek tomu to spravila," ozrejmil.



Na záver si položil otázku, ako chceme od občanov Slovenskej republiky, aby dodržiavali zákony, keď vidia, ako poslanci NR SR a vysokopostavení politici beztrestne klamú a kradnú.



Petra Krištúfková musela pre styky s obžalovaným podnikateľom Marianom Kočnerom opustiť po piatich dňoch post splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny.



Naďalej pôsobí ako poslankyňa NR SR, ale aj podpredsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci, predsedníčka komisie ministerstva práce na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti a predsedníčka komisie ministerstva práce na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre osoby v krízovej situácii.





Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Petru Krištúfkovú.





