Nezamestnanosť sa zvýšila vo všetkých okresoch Slovenska, najviac v Rimavskej Sobote

Ľudí bez práce pribudlo vo všetkých okresoch

Najnižšiu nezamestnanosť má okres Bratislava V.

23.6.2020 (Webnoviny.sk) - Okres Rimavská Sobota si v máji zachoval nelichotivé prvé miesto vo výške nezamestnanosti. V tomto okrese totiž bola v minulom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov na Slovensku, keď opäť prekročila 20 percent. V máji pritom miera nezamestnanosti v okrese stúpla oproti aprílu o dva percentuálne body na 20,66 percenta.Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal minulý mesiac okres Kežmarok, a to 19,04 percenta. Medzimesačne išlo o nárast o 0,72 percentuálneho bodu. O vyše jeden percentuálny bod na 17,37 percenta vzrástla v máji miera nezamestnanosti v okrese Revúca. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Miera evidovanej nezamestnanosti sa v máji zvýšila vo všetkých okresoch na Slovensku. Jej najvýraznejší nárast o spomínané dva percentuálne body zaznamenal práve okres Rimavská Sobota, najmenej nezamestnanosť stúpla v okresoch Senec a Levoča. V okrese Senec išlo o nárast o 0,23 percentuálneho bodu na 5,39 percenta a v okrese Levoča takisto o 0,23 percentuálneho bodu, avšak na 10,30 percenta.O viac ako jeden percentuálny bod miera nezamestnanosti v máji vzrástla v piatich okresoch Slovenska. Okrem Rimavskej Soboty a Revúcej išlo o okresy Rožňava, Michalovce a Námestovo.Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Bratislava V. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 3,19 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce.Nasledovali okresy Bratislava I, Hlohovec, Trenčín a Bratislava IV. V okrese Bratislava I miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 3,45 percenta, v okrese Hlohovec 3,79 percenta, v okrese Trenčín 3,89 percenta a v okrese Bratislava IV 4,13 percenta.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v máji tohto roka stúpla o 0,63 percentuálneho bodu na 7,20 percenta.Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci vyššia o 2,32 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali na konci piateho mesiaca tohto roka 198 256 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s aprílom ide o nárast o 17 500 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v máji stúpol o 64 132 osôb.