Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Je len otázka času, kedy dron alebo bomba padne na Slovensko, vláda však podľa Šeligu zámerne nič nerobí – VIDEO
Ako upozornil, slovenská vláda nezasadala po tom, ako bol Užhorod bombardovaný dronmi a nepredvolala si ruského veľvyslanca tak, ako to urobilo Maďarsko alebo Poľsko. Je otázkou času, kedy dron alebo bomba padne aj na Slovensko.
Je otázkou času, kedy dron alebo bomba padne aj na Slovensko. Vláda však odmieta rozmiestniť techniku protivzdušnej obrany, lebo by musela priznať, že Rusko je agresor a hrozba pre Slovensko. Vyhlásil to Juraj Šeliga z Demokratov na piatkovej tlačovej besede. Zdôraznil, že Slovensko dnes disponuje technikou, ktorá môže byť rozmiestnená.
"Keby tu bola normálna vláda a rozmiestila by techniku, ktorú obstaral napríklad exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati), tak by bola schopná zostreľovať drony. Aj legislatíva je dostačujúca na to, aby keď dron poletí na Michalovce, aby ho vedeli zostreliť. To ľuďom treba povedať," zdôraznil Šeliga s tým, že dlhodobým problémom je však propaganda.
Naši sú ticho
Ako upozornil, slovenská vláda nezasadala po tom, ako bol Užhorod bombardovaný dronmi a nepredvolala si ruského veľvyslanca tak, ako to urobilo Maďarsko alebo Poľsko.
"Naši sú ticho. Prečo sú ticho? Pretože premiér Robert Fico (Smer-SD) bol v Moskve a pchal sa do zadku Putinovi. Potom, dva dni nato, bol bombardovaný Užhorod. Keby bol ten dron zle navádzaný, alebo zlyhá niečo v technike, tak padne na Michalovce, Ubľu alebo Vyšné Nemecké a niekoho zabije. Potom čo povedia? Že sme to nemali čím zostreliť? Tak prečo to majú zamknuté v garážach? No lebo keby to tam rozmiestnili, tak, ako to už bolo rozmiestnené, čo im aj legislatíva umožňuje, tak by museli povedať nahlas celej verejnosti, že áno, Rusi su agresori a Slovensku hrozí, že naši ľudia zomrú pod ruskými bombami alebo dronmi," vyhlásil Šeliga. Súčasne sa pýta, kde bol prezident Peter Pellegrini, keď kúsok od slovenskej hranice padali drony.
Vláda necháva techniku zamknutú v garáži
Šeliga pripomenul, že po víťazstve Pétera Magyara v maďarských voľbách upozorňovali, že sa Slovensko stane terčom ruských agentov, pretože Magyar ich "vykopáva z Maďarska a letia odtiaľ preč". Šeliga zdôraznil, že v Maďarsku už nebude Putinovo hniezdo ako za Viktora Orbána. Ale bude na Slovensku.
"My sme položili slovenskému rezortu diplomacie otázku, koľko diplomatického personálu je na ruskej ambasáde v Bratislave. Je absolútne ticho. Agenti tu pribúdajú a majú diplomatické krytie. Pribúdajú preto, lebo sa na tom Fico dohodol s Putinom. To nie je fabulácia ale fakt. Fico to povedal v Moskve pri Putinovi, aby poslali ďalších agentov. Kto je tu zahraničný agent, a kto slúži cudzej pomoci?" vyhlásil Šeliga.
Slovensko sa tak podľa neho už teraz vie efektívne brániť a zostreliť dron. No vláda podľa neho necháva techniku zamknutú v garáži, pretože by vláda a prezident museli priznať, že Rusku napadlo Ukrajinu a ohrozuje aj Slovensko.
"Tá boľševická banda to nevie urobiť, lebo by tým klamala voličov, ktorým tu dva a pol roka rozpráva, že Rusko je náš priateľ. Aký je to priateľ, keď bombarduje našu hranicu? Nechcem byť zlý prorok, ale je otázka času, kedy ten dron alebo bomba padne na Slovensko a niekto zomrie," uzavrel Šeliga.
Zdroj: SITA.sk - Je len otázka času, kedy dron alebo bomba padne na Slovensko, vláda však podľa Šeligu zámerne nič nerobí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Spotrebitelia ocenili novinky vlastných značiek COOP Jednota v programe Voľba spotrebiteľov 2026
Irán zmierňuje blokádu Hormuzského prielivu, Revolučné gardy umožnili prechod väčšiemu množstvu plavidiel než doposiaľ
