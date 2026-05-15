Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Irán zmierňuje blokádu Hormuzského prielivu, Revolučné gardy umožnili prechod väčšiemu množstvu plavidiel než doposiaľ
Štátne média to považujú za znak toho, že mnohé krajiny akceptovali nové právne protokoly, ktoré iránska vláda a gardy v úžine zaviedli.
15.5.2026 (SITA.sk) - Štátne média to považujú za znak toho, že mnohé krajiny akceptovali nové právne protokoly, ktoré iránska vláda a gardy v úžine zaviedli.
Námorné sily iránskych Revolučných gárd umožňujú prechod väčšiemu počtu lodí cez strategický Hormuzský prieliv, ktorý Irán fakticky zablokoval po americko-izraelských úderoch na konci februára, informovala v piatok iránska štátna televízia.
„V koordinácii s námornými silami Revolučných gárd môže teraz Hormuzským prielivom prechádzať viac plavidiel,“ uviedla televízia v reportáži z juhoiránskeho prístavného mesta Bandar Abbás. Podľa televízie sa ukazuje, že mnohé krajiny akceptovali nové právne protokoly, ktoré iránska vláda a gardy v oblasti zaviedli.
Už deň predtým štátna televízia oznámila, že Revolučné gardy umožnili prechod cez túto kľúčovú obchodnú trasu viac než 30 lodiam.
Iránska kontrola nad prielivom, ktorým sa v čase mieru prepravuje približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu aj ďalšie kľúčové komodity, spolu s americkou odvetnou blokádou iránskych prístavov rozkolísala globálne trhy.
Kontrola Hormuzského prielivu zároveň zostáva jedným z kľúčových sporných bodov v rokovaniach o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré zatiaľ okrem krehkého dočasného prímeria nepriniesli žiadny výraznejší úspech.
Zdroj: SITA.sk - Irán zmierňuje blokádu Hormuzského prielivu, Revolučné gardy umožnili prechod väčšiemu množstvu plavidiel než doposiaľ © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Je len otázka času, kedy dron alebo bomba padne na Slovensko, vláda však podľa Šeligu zámerne nič nerobí – VIDEO
Slováci rozhodli: Novinky vlastných značiek Tesca získali ocenenie Voľba spotrebiteľov 2026
