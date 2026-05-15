Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žofia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. mája 2026

Irán zmierňuje blokádu Hormuzského prielivu, Revolučné gardy umožnili prechod väčšiemu množstvu plavidiel než doposiaľ


Tagy: Hormuzský prieliv Lodná doprava Námorná doprava Revolučné gardy Vojna na Ukrajine

Štátne média to považujú za znak toho, že mnohé krajiny akceptovali nové právne protokoly, ktoré iránska vláda a gardy v úžine zaviedli. Námorné sily



Zdieľať
iran_war_strait_of_hormuz_83973 1 676x451 15.5.2026 (SITA.sk) - Štátne média to považujú za znak toho, že mnohé krajiny akceptovali nové právne protokoly, ktoré iránska vláda a gardy v úžine zaviedli.


Námorné sily iránskych Revolučných gárd umožňujú prechod väčšiemu počtu lodí cez strategický Hormuzský prieliv, ktorý Irán fakticky zablokoval po americko-izraelských úderoch na konci februára, informovala v piatok iránska štátna televízia.

„V koordinácii s námornými silami Revolučných gárd môže teraz Hormuzským prielivom prechádzať viac plavidiel,“ uviedla televízia v reportáži z juhoiránskeho prístavného mesta Bandar Abbás. Podľa televízie sa ukazuje, že mnohé krajiny akceptovali nové právne protokoly, ktoré iránska vláda a gardy v oblasti zaviedli.

Už deň predtým štátna televízia oznámila, že Revolučné gardy umožnili prechod cez túto kľúčovú obchodnú trasu viac než 30 lodiam.

Iránska kontrola nad prielivom, ktorým sa v čase mieru prepravuje približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu aj ďalšie kľúčové komodity, spolu s americkou odvetnou blokádou iránskych prístavov rozkolísala globálne trhy.

Kontrola Hormuzského prielivu zároveň zostáva jedným z kľúčových sporných bodov v rokovaniach o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré zatiaľ okrem krehkého dočasného prímeria nepriniesli žiadny výraznejší úspech.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Irán zmierňuje blokádu Hormuzského prielivu, Revolučné gardy umožnili prechod väčšiemu množstvu plavidiel než doposiaľ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv Lodná doprava Námorná doprava Revolučné gardy Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Je len otázka času, kedy dron alebo bomba padne na Slovensko, vláda však podľa Šeligu zámerne nič nerobí – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Slováci rozhodli: Novinky vlastných značiek Tesca získali ocenenie Voľba spotrebiteľov 2026

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 